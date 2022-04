Johnny Depp, en el banquillo: “No soy un maniático que necesita estar drogado todo el tiempo”

El juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp sigue adelante. Televisado y comentado en prácticamente todo el mundo, el litigio durará varias semanas y hoy dejó como saldo una nueva jornada en la que Depp fue protagonista.

El actor de Piratas del Caribe, se sentó por primera vez en el banquillo y se refirió a la historia de amor y desamor con su exesposa, Amber Heard, habló de sus adicciones, de su infancia y de Hollywood y pidió disculpas por una serie de expresiones que utilizó en referencia a ella, principalmente en conversaciones privadas.

El actor Johnny Depp saludó al estrado el día del inicio del juicio

Durante la audiencias de este día martes, Depp fue interrogado por su abogado, y aseguró: “ La verdad es lo único que me interesa. Las mentiras no te conducen a ningún lado, y solo se amontan unas sobre otras. Me obsesiona la verdad” .

Nuevamente aseguró que las denuncias realizadas por Heard, que entre otras cosas aseguró que el actor la golpeó e incluso que la pateó en más de una oportunidad, son “rotundamente falsas”. Y sobre la necesidad de dejar en claro su inocencia, Depp subrayó: “Sentí la responsabilidad de poner un límite no solo por mí mismo, sino también por mis hijos. Pensé que era perverso que mis hijos debieran ir al colegio y soportar que sus amigos u otras personas, se acerquen a ellos mostrándoles la tapa infame de la revista People, en la que la señora Heard aparece con moretones en su rostro”. Por último, concluyó que las acusaciones en su contra eran “atroces, y que no se basaban en ningún tipo de verdad”.

En otro tramo de su testimonio, Depp se refirió a su relación con Amber, y describió así el inicio de ese vínculo: “Ella era atenta. Era amorosa. Era astuta. Era amable. Era divertida. Era comprensiva”, pero destacó que un año y medio más tarde, ella había cambiado tanto “que era otra persona”.

La actriz Amber Heard todavía no prestó testimonio en el juicio que subirá a varios famosos al estrado

Además de revelar varios oscuros episodios de su pasado -sobre todo en relación a su dura infancia y la relación con su madre a la que calificó de “cruel y abusadora”- Depp se refirió a una serie de mensajes de texto en los que señaló que esperaba que el “cadáver podrido de Heard se estuviera descomponiendo en el baúl de un auto”. Al respecto, aseguró: “Me apenan algunas de las referencias que hice. Me avergüenza que en el fragor del dolor, lo que sentía se dirigiera a esos lugares oscuros”.

Por último, el consumo de drogas fue otro de los argumentos en los que Depp apoyó su testimonio del martes. La actriz apuntó en más de una oportunidad, que el abuso de sustancias por parte del actor, lo condujo a muchas actitudes violentas. Y sobre eso, Depp expresó: “He consumido sustancias de vez en cuando, para escapar de los fantasmas, anestesiarme de los espectros que me acompañan desde mi juventud. En práctica era como auto medicarme”, admitió antes de completar: “No soy un maniático que necesita estar drogado todo el tiempo”.

En su defensa, el intérprete reiteró haber sido víctima de ataques de su exesposa. Durante el lunes, Depp aseguró que en una oportunidad, ella le revoleó una botella, que terminó por cortarle la punta de su dedo medio (por su parte, Heard indicó que el corte se lo produjo él mismo, al estrellar un teléfono). Cuando se presentó personal médico en el lugar, debieron buscar el trozo de dedo, que fue encontrado por el chef, y que le permitió a los especialistas someter la mano del actor a una cirugía de reconstrucción.

Jack Sparrow, un personaje a gran escala, al que difícilmente Johnny Depp pueda volver

Mientras el juicio avanza, y Depp sigue firme en la intención de limpiar su nombre, la industria de Hollywood toma distancia de su figura . Luego de su desvinculación de la saga Animales fantásticos (cuyo personaje quedó en manos de Mads Mikkelsen), y con su futuro como Jack Sparrow en el limbo, los grandes tanques parecen cosa del pasado. En el horizonte, solo tiene confirmado un proyecto, un film de presupuesto moderado en el que interpretará a Luis XV. Mientras tanto, sus abogados y representantes, buscan reconstruir su imagen pública.