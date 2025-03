La película de acción que desembarcó en Netflix y es ideal para ver durante el feriado

Además de su amplio abanico de contenido, Netflix no deja de sumar producciones propias que prometen mantener en vilo a sus suscriptores. El viernes 28 de febrero, la plataforma de streaming estrenó Contraataque, la película mexicana de acción que está en boca de todos y que rápidamente entró al podio de lo más visto.

Dirigida por Chava Cartas y escrita por José Rubén Escalante Méndez, el film sigue al capitán Armando Guerrero y su escuadrón de élite mientras se enfrentan a un peligroso grupo de delincuentes en un bosque, donde deberán utilizar todas sus habilidades para sobrevivir y derrotar a un enemigo superior en número y armamento.

En Contraataque, cinco amigos se enfrentan a sicarios en la frontera de México y Estados Unidos (Foto: Netflix)

De qué trata y cuánto dura Contraataque

La historia, que tiene una duración de 85 minutos, comienza con Elena Vargas, una agente secreta de élite que se ve atrapada en una peligrosa conspiración internacional tras la muerte de su compañero. Mientras intenta descubrir la verdad detrás de su asesinato, la mujer se enfrenta a un mundo de mentiras y traiciones, lo que la lleva a descubrir que el magnate de la industria armamentística Carlos Mendoza está detrás de todo.

Contraataque tiene una duración de 85 minutos (Foto: Netflix)

“Contrataque de lo mejor que se haya hecho de cine de acción mexicano en muchísimo tiempo. Me pareció muy bien dirigida, muy bien actuada y sobre todo las escenas tácticas/militares son increíbles. Ojalá más películas de este estilo, así de buenas en el futuro”; “Totalmente de acuerdo. Me gustó ver al fin una película de militares mexicanos combatiendo a los malos y ganando. También voto por más películas como esta y no de malotes dándose la gran vida” y “Si hubiese más películas como estas, nuestros niños jugarían a ser soldados y no narcos“, fueron algunas de las críticas que se circularon en la red social X.

Reparto de Contraataque:

Luis Alberti como el Capitán Armando Guerrero

Noé Hernández como Josefo

Luis Curiel como Pollo

Leonardo Alonso como Dámaso

Mario Alberto Monroy como Tuco

Mayra Batalla como Lucía

Roberta Burns como el teniente Atenea

Alejandra Herrera como la sargento Quetzal

Guillermo Quintanilla como el coronel Marcelo

Ishbel Bautista

Guillermo Nava

Manuel Villegas como Adalberto

Luz Ramos como el teniente Stum

Pedro Joaquín como Chucho

David Calderón León

Israel Islas

José Luis Enríquez como Joaquín

Cesar Antulio

Otros títulos similares a Contraataque

1. Triple Frontera (2019)

Acción/Suspenso. Cinco exsoldados se reúnen para robarle su fortuna a un narcotraficante en la notoria zona fronteriza de Paraguay, Argentina y Brasil y provocan una cadena de consecuencias no deseadas. Duración: 2 h 6 min. Ver Triple Frontera.

Triple Frontera Tráiler Netflix

2. Hotel Mumbai: el atentado (2018)

Suspenso/Acción. En 2008, los huéspedes del Taj Mahal Palace viven momentos de terror por un ataque terrorista. Un grupo de terroristas irrumpe en el hotel y retiene a los rehenes durante 68 horas, unos días de desesperación. Al final huéspedes y funcionarios toman acción y con coraje tratan de revertir la situación. Duración: 2 h 3 min. Ver Hotel Mumbai: el atentado.

Trailer Hotel Mumbai

3. 6 días (2017)

Acción/Drama. En abril de 1980, un grupo de terroristas armados toma la embajada iraní en Londres con 26 rehenes, exigiendo que su secuestro se retransmita en directo y que se libere a 91 presos. Comienza así una tensa cuenta atrás de 6 días mientas un grupo de Operaciones Especiales del ejército, altamente entrenados, se prepara para asaltar la embajada en el caso de que las negociaciones entre las autoridades y los secuestradores no lleguen a un acuerdo. Duración: 1 h 34 min. Ver 6 días.

6 Días, tráiler oficial

LA NACION