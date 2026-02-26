De orgullo y prejuicio a El silencio de los inocentes: cinco clásicos que están por abandonar Netflix
En unos días, la plataforma de streaming sacará de su catálogo aclamados títulos; te contamos cuáles son y hasta cuándo podés verlos
Corría una época en la que la única forma de ver una película que ya no estaba en el cine era confiar en que la pasaran en el cable o esperar a que estuviera disponible en el videoclub y, detalle, que nadie la haya alquilado antes. El surgimiento de las plataformas de streaming significó la posibilidad de acceder al contenido en cualquier momento y desde casa. Esto hizo que los usuarios no solo vieran los estrenos, sino también que le dieran oportunidad a los clásicos, esos que integran lo que hay que ver por lo menos una vez en la vida: una película dirigida por Martin Scorsese, otra protagonizada por Al Pacino y alguna con Meryl Streep.
Pero al mismo tiempo, las plataformas renuevan constantemente su catálogo y eso, muchas veces, significa sacar algo para sumar otra cosa. En los próximos días, Netflix quitará de su selección cinco aclamadas películas que se convirtieron en clásicos indiscutidos del cine: desde una adaptación de un libro de Jane Austen hasta el drama que le dio el Oscar a Robin Williams. A continuación te contamos cuáles son y hasta cuándo podés darles play.
Los cinco clásicos que abandonan Netflix en los próximos días
Mente indomable
La película que le dio el Oscar a mejor actor de reparto a Robin Williams y el de mejor guion original a Matt Damon y Ben Affleck. La historia gira en torno a Will Hunting, un joven rebelde con un excepcional don para las matemáticas que acepta asistir a terapia para explotar su potencial y evitar terminar tras las rejas. Sus sesiones con el terapeuta Sean Maguire lo pondrán frente a frente con los dolores del pasado.
Ficha técnica
- Reparto: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, y Casey Affleck
- Dirección: Gus Van Sant
- Guion: Ben Affleck y Matt Damon
- Duración: 126 minutos
- Año: 1997
- Última oportunidad para verla: 28 de febrero
Cuatro bodas y un funeral
Amor a primera vista y una relación truncada por el tiempo y el destino. Charles (Hugh Grant), un soltero orgulloso que tiene una perfecta asistencia en todos los casamientos a los que lo invitan, se enamora perdidamente de Carrie (Andie MacDowell). Pasan una única noche juntos, pero, cuando se reencuentran, la situación sentimental de ella es un tanto complicada.
Ficha técnica
- Reparto: Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas, Simon Callow, James Fleet y John Hannah
- Dirección: Mike Newell
- Guion: Richard Curtis
- Duración: 118 minutos
- Año: 1994
- Última oportunidad para verla: 4 de marzo
El silencio de los inocentes
Ganadora a mejor película, actor y actriz principal, dirección y guion adaptado en la 64.ª edición de los Premios Oscar. Una joven estudiante del FBI acude al antiguo psiquiatra y asesino caníbal, recluido en máxima seguridad, para poder elaborar un perfil psicológico que ayude a capturar a otro asesino en serie conocido por secuestrar, matar y despellejar a mujeres.
Ficha técnica
- Reparto: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Ted Levine, Brooke Smith, Anthony Heald y Scott Glenn
- Dirección: Jonathan Demme
- Guion: Ted Tally
- Duración: 115 minutos
- Año: 1991
- Última oportunidad para verla: 10 de marzo
Fargo
Conflictos familiares, asesinatos e intervención policial. Un hombre decide secuestrar a su esposa para cobrar un millonario rescate. Para eso contrata a dos ladrones, pero nada resulta como lo esperaba: una serie de asesinatos alerta a la policía y compromete el plan original.
Ficha técnica
- Reparto: Frances McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi, Peter Stormare, Harve Presnell y John Carroll Lynch
- Dirección: Joel Coen
- Guion: Joel y Ethan Coen
- Duración: 97 minutos
- Año: 1996
- Última oportunidad para verla: 17 de marzo
Orgullo y prejuicio
En 2005, una nueva adaptación de la historia de amor de la inteligente y curiosa Elizabeth Bennett y el apuesto y aristocrático señor Darcy, que Jane Austen publicó en 1813, llegó al cine bajo la dirección de Joe Wright (Anna Karenina, Las horas más oscuras) y se convirtió en una de las películas de amor favoritas de los fans. A 20 años de su estreno, las épicas escenas de Keira Knightley y Matthew Macfadyen aún son tema de conversación.
Ficha técnica
- Reparto: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike, Jena Malone, Talulah Riley, Carey Mulligan, Donald Sutherland, Judi Dench y Brenda Blethyn
- Dirección: Joe Wright
- Guion: Deborah Moggach (basado en la novela de Jane Austen)
- Duración: 127 minutos
- Año: 2005
- Última oportunidad para verla: 18 de marzo
