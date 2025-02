La picante reacción de la China Suárez tras el lanzamiento del nuevo tema de Wanda Nara y L-Gante

Ahora el escándalo del Wanda Gate tiene una nueva canción y se llama “Amor verdadero remix”. Tal y como estaba previsto, el jueves Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, sacaron su tema en conjunto. La presentación oficial fue en un carrito de choripanes de la costanera, ella con un vestido rojo largo y tacos y él con campera y jeans. Como era de esperarse, el lanzamiento dio que hablar y justamente una de las primeras en reaccionar fue María Eugenia ‘la China’ Suárez. Mientras la flamante pareja estrenaba su nuevo proyecto, ella “tiró leña al fuego” con un posteo en Instagram que no pasó inadvertido.

El jueves Wanda Nara lanzó una nueva versión de “Amor verdadero”, canción que sacó en abril de 2024 con un videoclip que estuvo protagonizado por su entonces marido, Mauro Icardi. El “remix” que presentó ahora contó con la participación de L-Gante. La pareja grabó el videoclip, y no dudaron en besarse y abrazarse para las cámaras. En menos de 24 horas, superó el medio millón de reproducciones en YouTube y se ubicó primero en la lista de tendencias de música de la plataforma.

Wanda Nara y L-Gante presentaron su nuevo tema

Pero, en la vereda de enfrente también hubo reacciones. ¿Qué pasó? A través de sus historias de Instagram, red social en la que acumula 7.7 millones de seguidores, Eugenia Suárez también compartió el lanzamiento de una canción y usó el emoji de un fuego. Se trató de “Money” el nuevo tema del músico Martín Herrera, más conocido como mhtresuno, en colaboración con Alan Gómez. Si bien en esta oportunidad la China no la interpretó, sí protagonizó el videoclip.

El posteo de la China Suárez mientras Wanda Nara lanzaba su canción con L-Gante (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

“‘Money’ ya disponible. Empezamos el año estrenando la Temporada de dembow 2 con el primer capítulo: Money. ¡Junto a Alan Gómez y la participación de la China Suárez en este primer corte! Espero lo disfruten", expresó mhtresuno en la publicación que hizo en su feed de Instagram y que luego Suárez replicó en sus historias.

La China Suárez protagonizó el nuevo videoclip de "Money" de mhtresuno

No obstante, lo que llamó la atención no fue solo que Suárez compartió imágenes de un videoclip que la tuvo como protagonista justo después de que Nara estrenara el suyo, sino que además el tema en cuestión se llama “Money”. La propia Wanda lanzó una canción con el mismo nombre en marzo de 2024. Las coincidencias fueron difíciles de ignorar, sobre todo dado el contexto y el enfrentamiento que tienen las mujeres hace más de tres años.

Por otra parte, la ex Casi Ángeles redobló la apuesta con una sugerente foto. Durante la madrugada de este viernes, y en honor al Día de los Enamorados, subió a sus historias una foto en blanco y negro en la que se la pudo ver junto a Mauro Icardi. “Gracias por tanto amor”, escribió y musicalizó con la canción con “You’re Still The One” de Teddy Swims.

El romántico posteo de la China Suárez con Icardi por San Valentín (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

En la foto, los enamorados posaron juntos y recostados en una cama con los ojos cerrados, ella apoyada sobre su pecho y él rodeándola con los brazos. Mientras el futbolista tenía el torso descubierto, la actriz llevaba puesto un conjunto de Hello Kitty. Si bien este es uno de sus personajes favoritos, curiosamente comparte el fanatismo con Wanda Nara, quien también tiene desde peluches hasta gorras, remeras y una bata.