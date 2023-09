escuchar

Constanza Romero, exparticipante de Gran Hermano y actual del programa Bailando 2023, fue noticia por su separación con Alexis Quiroga, más conocido como “Conejo”. Tras ese duro momento para ambos, la correntina continuó con su ascendente carrera mediática que la llevó a convertirse en una de las nuevas figuras del certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli en América.

Luego de su alejamiento de Conejo, a quien lo conoció en Gran Hermano, Coti comenzó a vincularse con diferentes personas del ámbito del espectáculo, aunque una de ellas está fuera de esa órbita. Se trata del periodista Gastón Edul, quien estuvo al frente de la cobertura de la selección argentina en el Mundial de Qatar.

Tras volver del país de Medio Oriente, Edul empezó a generar contenido en distintas plataformas digitales. A la par, sin él confirmarlo, se rumoreó que empezó un romance con Coti Romero, aunque en reiteradas ocasiones decidió no profundizar en el tema.

Gastón Edul se refirió a los rumores de romance con Coti Romero

Con una gran cantidad de seguidores en sus redes, Edul se mostró incómodo ante la pregunta de su público, quien le consultó si estaba al tanto de la actualidad de Coti en el Bailando: “¿Te gustaría ir a ver a Coti bailar?”. Acto seguido, con una sonrisa cómplice, el periodista aseguró que los temas vinculados a su intimidad le generan incomodidad.

“A ver, lo que me pasa un poco a mí es que como soy de otro rubro me da vergüenza. Tiene que ver con eso, no con otra cosa, y es lo único que puedo decir, no es de mala onda”, explicó Edul, quien se vio acorralado por la consulta de sus seguidores. En esa misma línea, agregó: “No respondo algunas cosas porque no tengo mucho que decir, ya les dije que me da un poco de vergüenza, pero con ella todo bien, ya lo he dicho”.

Más distendido con el tema, el periodista aprovechó la gran cantidad de personas en línea que trajo su transmisión en vivo para armar una estrategia que constaba en comentarle todas las fotos de Coti. “Le explotamos el Instagram”, deslizó, en tono cómico.

El peculiar gesto de Gastón Edul para confirmar su interés por Coti Romero

Por último, en un intercambio donde no faltaron las sonrisas y las bromas a Edul por su bajo perfil, los usuarios lanzaron una ingeniosa iniciativa para que el protagonista de esta historia no lo diga con sus palabras, pero que si insinúe, con un gesto, su simpatía por la exparticipante de Gran Hermano.

Al ser una transmisión en directo, Edul activó el chat para que todas las personas que estén conectadas puedan dejar sus comentarios en un chat y ahí fue donde recibió esta ingeniosa propuesta. A partir de ese comentario, que leyó en voz alta el anfitrión, el periodista levantó su mano, la posó sobre su cabellera negra, y la movió de un costado al otro para dar por entendido que existe un interés de su parte y que la novela tendrá varios capítulos.