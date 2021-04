La pregunta de Luis Novaresio que descolocó a Gladys La Bomba Tucumana

En una nueva emisión de PH - Podemos hablar (Telefe), Gladys La Bomba Tucumana y Luis Novaresio fueron los elegidos para estar frente a frente y compartir alguna inquietud o duda respecto al otro. Y el primero en tomar la palabra fue el periodista.

”A mí me pasa algo muy particular con vos. Te vi dos veces, en mi programa y ahora. Me parecés una mina muy potente y muy sincera. Y lo que te voy a preguntar es con el mayor de los respetos. Jamás se me ocurriría preguntar nada privado de nadie, pero a mí me ganaste con Marcelo Tinelli. Me conquistaste”, confesó Novaresio en el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.

“Y ahí apareció tu hijo, el Bombito. Y vi que jugaban con la posibilidad de que si tu era gay, que no era gay, y yo te veía muy incómoda. No quiero preguntarte nada de tu hijo. Solo preguntarte a vos… sentí como que te daba miedo que tu hijo pudiera ser gay. ¿Me equivoco?”, consultó.

La cantante no tardó en responder: “Te equivocás. No, para nada, en absoluto. Al contrario, tengo muy asumido esto de la sexualidad. De hecho, la mayoría de mis amigos y la gente que más amo en este mundo es gay. Siempre se me han acercado a mí por mi condición de artista y siempre estuve muy ligada al mundo gay. Lo amo y lo adoro”, continuó.

Por último, La Bomba Tucumana remarcó que al cantante no le habría faltado el amor y apoyo condicional de su mamá si los rumores fueran ciertos: “Si mi hijo hubiese sido gay en ese momento cuando lo decían, yo habría sido la primera persona en saberlo y sería lo más natural del mundo. Yo necesitaba aclararlo porque no lo era. Porque si lo era, ¿cuál era el problema?”.

