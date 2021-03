Gladys, la bomba tucumana, sobre su ex: “Fue una relación muy tóxica”

“Hace ocho meses que no tengo sexo”, reveló Gladys, la bomba tucumana, este viernes desde el panel de Nosotros a la mañana. Su inesperada confesión fue el puntapié inicial para invitarla al centro del estudio y entrevistarla a fondo. Tras contar cómo es cuando está en pareja con alguien, la cantante habló de su última relación con Sebastián Escacena, a la que calificó de tóxica.

“No tengo pareja y yo soy antigua. Es más cuando me pongo en pareja con alguien, lo mando a hacer un chequeo general”, lanzó, entre risas, justificando sus meses sin intimidad. Mientras aseguró ser “muy tímida” cuando alguien le gusta de verdad, su compañera de panel Sofía Macaggi confirmó los dichos de la tucumana con una revelación: “En toda esta semana hubo una persona en el estudio que a Gladys le gustaba, pero esa persona no se acercó”, disparó generando incertidumbre en el piso.

“¿Es del equipo técnico?”, “¿Es de la productora?”, comenzaron a preguntar los conductores intrigados. Sin revelar la identidad del candidato en cuestión, Gladys afirmó: “Yo soy muy jodona, de hacerme la bebota, pero soy tímida en el fondo”. E inmediatamente se puso seria para recordar su relación anterior, con Sebastián Escacena. “Fue una relación muy tóxica. Fui partícipe porque me fue atrapando, pero me llevó a un pozo oscuro. Engordé, no tenía vida social, él era una persona mala. Viví una violencia de género increíble, sin golpes, pero fui sometida a quedarme en mi casa teniendo mi plata, mi auto. Me elegía hasta la ropa”, confesó angustiada.

Sin embargo, su declaración más fuerte fue cuando expresó que tenía miedo de volver a su casa en Tucumán por temor a que la estuviera esperando. “Todavía no he vuelto a Tucumán porque tengo miedo que me mate (...) Capaz que vuelvo y me está ahí esperando. Siento que desde el día uno fui obligada a tener esa relación. Le hice muchas denuncias en la Justicia, me daba mucha vergüenza porque soy conocida, pero quería sacarlo de mi casa. Después de él, empecé a vivir de nuevo, a quererme”, advirtió.

“Cualquier acto de este tipo es un acto de violencia aunque no sea física. Perdí siete años de mi vida. Cuando me convocaron a trabajar me di cuenta que recuperé mi vida. Todo el mundo me lo decía, pero yo no me daba cuenta, no lo veía”, reflexionó.

Una infancia difícil

El tema de la violencia de género inevitablemente la llevó a la cantante a recordar parte de su infancia. Tras asegurar que su padre era golpeador, Gladys se animó a hablar de otra parte oscura de su vida: “Mi padre está muerto, era policía. Para la gente fue un héroe, para mí no. Todos los días trato de perdonarlo”, lanzó ante la mirada atónita de todo el panel.

“Los únicos recuerdos que tengo de él son muy feos. Me hacía arrodillar en el maíz, me había cortado el pelo como un hombrecito, andaba llena de piojos, descalza por la vida. En mi inocencia pensaba que mi madre nos había abandonado y ahora con el tiempo me doy cuenta que se había ido porque sino él la mataba. Con mis hermanos veíamos cómo la arrastraba por el piso toda ensangrentada”, recordó con mucha congoja.

Hasta que un día su madre reapareció y su vida cambió por completo. “Una noche apareció y nos robó de ese hombre malo. Nos llevó a todos, nos bañó, volví a sentir su olor, nunca me voy a olvidar de eso. Se había buscado un trabajo de empleada doméstica y vino y nos recuperó a todos, éramos seis hermanos. Fue una valiente para esa época”, remató con un gran llanto.

LA NACION