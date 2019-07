La pregunta del nieto de Monzón que descolocó a Susana Giménez

Anoche se invirtieron los roles en el programa de Susana, y el invitado fue el entrevistador Crédito: Captura

Susana Giménez recibió anoche en su living televisivo de Telefé a Agustín Monzón, nieto de Carlos Monzón. El joven, que además actúa en la serie sobre la vida del boxeador condenado por el asesinato de Alicia Muñiz, realizó una distendida entrevista a la diva. La mayoría de las preguntas tuvieron que ver con la relación amorosa que hubo, a mediados de los '70, entre Susana y el excampeón del mundo santafesino.

A pesar del cariz a veces íntimo de las preguntas, la conductora contestaba todas con franqueza y sencillez. Hasta que llegó la última, que la descolocó a tal punto de decir: "A este chico lo mato ahora".

Agustín Monzón incomodó a la diva en su última pregunta 03:58

La pregunta que realizó sobre el final de la charla el nieto de Carlos Monzón, y que incomodó a la diva de los teléfonos fue: "¿Te hubiera gustado tener hijos con Carlos?". Luego de la reacción de sorpresa del público y de la primera respuesta de Susana en tono -bromista- de amenaza, la conductora respondió que "no".

"No, mi amor, no. La verdad que no. Ya tenía muchos hijos él y yo estaba en pleno (auge) de mi carrera. Con fotos en bikini, en tapas de revistas. No podía", contestó Susana.

A continuación, la conductora del ciclo conminó a su invitado a callarse. "Callate un poquito", le dijo, siempre en tono simpático, y aprovechó para presentar a su living a parte del elenco de la serie sobre la vida de Carlos Monzón, que emite la señal Space.

Otros momentos de la entrevista

Además de la comentada pregunta que puso incómoda a la diva, Agustín Monzón trató de despejar otros interrogantes que circulan desde siempre sobre la relación entre la entonces modelo y el boxeador.

Siempre en un tono desenfadado, el nieto de Monzón preguntó por aquel mito urbano que dice que durante la filmación de La Mary -película de Daniel Tinayre en la que actuaron Giménez y Monzón-, ambos protagonistas continuaban enganchados en las escenas eróticas aunque el director ordenara el corte. "No es cierto eso, todo el mundo lo cree pero no es cierto", respondió la diva.

Susana agregó a esa pregunta su propia caracterización del boxeador: "Era muy carismático, una persona muy especial, le tenías que gustar mucho para que fuera simpático. El único problema que tuvo Carlos fue el alcohol, eso lo llevó al desastre total. Él dejó de pelear, y no tenía nada que hacer durante el día, ese fue su problema. Iba a todos los boliches con sus amigos".

"¡Ay, nene, vos me preguntás cada cosa!", exclamó la diva de los teléfonos cuando el joven le preguntó sobre qué cosa le pasó por la cabeza cuando conoció a su abuelo. Luego, ella contó: "Carlos era mujeriego, y yo no lo conocía, nos presentaron en un cocktail de la película La Mary. Me dio un beso en la boca, y yo estaba con mi novio. Yo al final me había enojado, pero después se me pasó porque empezó la película, y cada cual estaba en su papel. Empezamos a jugar mucho al truco con todo el equipo de la película, yo hacía de compañera de él, y ganábamos siempre. Ahí nos empezamos a hacer amigos".

Con relación a la serie sobre Monzón, la conductora aseguró que al excampeón no le habría gustado, porque él "no era de mostrar su vida, era muy reservado".