Video: una camioneta se cruzó de carril en pleno peaje de Hudson y casi provoca un choque

Un insólito episodio estuvo a punto de terminar en un choque en el peaje de Hudson sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, donde el tránsito suele volverse especialmente delicado. Según mostraron en LN+, la situación ocurrió en una de las áreas con más probabilidades de siniestros viales: el sector de cabinas, donde los autos reducen la velocidad y se producen cambios de carril.

En ese contexto, una camioneta realizó una maniobra imprudente que obligó a otro conductor a frenar de golpe para evitar el impacto.

Insolito episodio vial en Hudson

Una maniobra peligrosa

De acuerdo con el informe, el automovilista se disponía a ingresar a una cabina de peaje automático cuando una camioneta 4x4 se le cruzó repentinamente. El vehículo intentó doblar en un ángulo recto, sin margen suficiente, invadiendo el carril de manera abrupta.

La maniobra sorprendió al conductor, que tuvo que detenerse de inmediato para evitar un choque en un punto crítico de circulación.

El automovilista bajó para reclamarle la maniobra, pero el conductor de la camioneta lo insultó y huyó

Discusión e insultos tras el cruce

Lejos de reconocer el error, el conductor de la camioneta insultó al automovilista, lo que generó aún más tensión. En las imágenes, se observa cómo el otro conductor se baja y le reclama: “¿Encima que hacés esto me insultás?”, visiblemente sorprendido por la situación.

Desde LN+ remarcaron que, si bien el enojo es comprensible, también es importante no sobrerreaccionar en la vía pública para evitar que un incidente de tránsito escale a un conflicto mayor.

El episodio también puso en foco el funcionamiento de los peajes automáticos. Aunque todavía generan resistencias, según indicaron en el informe, está comprobado que este sistema contribuye a reducir la siniestralidad, al ordenar el flujo vehicular y disminuir maniobras bruscas en las cabinas.