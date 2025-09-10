La pregunta incómoda sobre Nico Occhiato que Grego Rosello prefirió no contestar en LAM

Luego de su entrevista con Wanda Nara para Ferné con Grego (Telefe) y sus dichos sobre que no quiere hacer preguntas tipo LAM, Grego Rosello fue invitado al programa de América TV y, aunque habló un poco de todo, prefirió no contestar una pregunta incómoda sobre Nico Occhiato, con quien trabajó en Luzu TV.

Primero, Pepe Ochoa -que reemplaza a Ángel de Brito en la conducción- le consultó si, para él, Occhiato tiene códigos. “Yo creo que sí. Yo laburé muy bien con Nico, esa es la verdad”, afirmó. Fue ahí que Yanina Latorre le preguntó cuál había sido el motivo detras de su decisión de dejar el famoso canal de streaming. “Me fui porque había un cambio en la grilla y me habían ofrecido pasarme más tarde. La verdad, no pensé que iba a andar bien la tarde como anduvo, que le está yendo muy bien, y decidí irme", contó con honestidad.

Grego Rosello prefirió no hablar sobre lo sucedido entre Nico Occhiato, Flor Jazmín y su amigo Agustín Soledad Aznarez

Sin embargo, Ochoa lo interrumpió y quiso saber si la relación amorosa entre Flor Jazmín y Nico Occhiato tras la ruptura con Agustín Franzoni -amigo y compañero de programa de él- lo había incomodado. “Sí, obvio que me incomodó la situación. Agus era mi amigo... vi toda esa situación. Lógicamente que me incomodó, pero yo no iba a tomar mis decisiones laborales por eso tampoco”, aseveró.

“¿Te fuiste un poco por eso o no?“, repreguntó Yanina. ”Pasapalabra", dijo Grego, por lo que dio a entender que la separación de Flor Jazmín y Franzoni, expareja y ambos miembros de Luzu TV, y el comienzo del noviazgo de ella con su jefe le resultó incómodo.

Grego Rosello respondió a las preguntas que le hicieron las angelitas

No obstante, Rosello aclaró: “Si yo me siento acá y hablo mal de Nicolás, es muy injusto, porque también es la persona que a mí me dio un programa, que me dio un lugar muy importante en un momento. Generalmente, le estoy muy agradecido (...) A mí no me gustó lo que pasó con eso, obvio que no me gustó porque Agus es mi amigo, y digo algo más, yo a Agus Franzoni lo conozco por Nico. A Agus lo pone en el programa Nico”.

Cabe señalar que la entrevista en el piso del ciclo que habitualmente lidera Ángel de Brito se dio luego de que el streamer promocionara su entrevista con Wanda en redes sociales y lanzara una frase que generó polémica: "Yo no voy a hacer una nota tipo LAM; yo quiero que Wanda conmigo la pase bien. Mi objetivo es que en vez de venir media hora como va todas las notas se queda una hora y media. Y eso lo logramos".

Sus declaraciones no cayeron bien entre los panelistas del programa, quienes lo cuestionaron; sin embargo, Grego Rosello pidió perdón y dijo que se había expresado mal, por lo que decidió asistir al vivo para terminar de arreglar las cosas.