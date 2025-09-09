Mauro Icardi mostró cómo le quedó el tatuaje con el que se tapó a Wanda Nara

Desde que se instaló en Turquía con la China Suárez para retomar su carrera futbolística en el Club Galatasaray, Mauro Icardi se muestra muy enamorado y enfocado en su nueva vida, donde combina el entrenamiento y el noviazgo. Para terminar de ponerle punto final a su vida pasada, compartió una publicación en Instagram con la que mostró cómo le quedó el tatuaje con el que se tapó a Wanda Nara en su brazo izquierdo.

El estilo blackout de tatuajes es una técnica que consiste en cubrir grandes áreas de la piel con tinta negra sólida, lo que crea un efecto de “bloqueo” total (Foto: Instagram @mauroicardi)

Para tapar el rostro de su exmujer, Icardi eligió un diseño imponente: una loba acompañada por un bosque de fondo en el que se distinguen varios pinos. “Work in progress”, escribió en Instagram con dos emojis, uno de un corazón y otro de un reloj de arena, habitual en sus imágenes. La elección del diseño que se hizo no fue casual, ya que ese animal suele asociarse con la fuerza, la independencia y el espíritu protector, características que el delantero buscó reflejar en este nuevo tatuaje.

El estilo blackout -que utilizó- se caracteriza por cubrir amplias zonas de la piel con tinta negra sólida y genera un efecto de bloque uniforme. En muchos casos se usa para tapar diseños anteriores que la persona ya no quiere exhibir, aunque también funciona como una elección estética en sí misma, ya que puede combinarse con figuras geométricas, detalles en negativo o contrastes en blanco. Se trata de una técnica impactante y radical, que suele asociarse a la idea de cerrar una etapa y dar inicio a otra completamente nueva.

Icardi decidió taparse el tatuaje de la cara de Wanda con una loba (Foto: Instagram @mauroicardi)

Pero lo cierto es que este gesto no sería al azar, sino que tendría que ver con la guerra mediática que tanto Wanda como Mauro enfrentan y que parece no tener fin. A pesar de que cada uno reconstruyó su vida en distintos países, aún existen denuncias cruzadas que corren por la vía judicial, declaraciones en los medios y publicaciones que ambos hacen en sus respectivas redes sociales para enviar indirectas y alimentar el enfrentamiento.

Mauro Icardi se tapó los tatuajes dedicados a Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

De esta forma, al mostrar que se tapó el tatuaje, dejó en claro que no se trató solo de una decisión estética, sino también de un gesto simbólico que evidenció que su exmujer es parte del pasado.

Los comentarios que recibió Icardi en sus redes sociales tras pulicar la foto de su nuevo tatuaje (Foto: Instagram @mauroicardi)

Cabe destacar que, rápidamente, el posteo de Mauro Icardi se llenó de likes y comentarios de sus seguidores. “Te la sacas de la piel porque del corazón no podés”; “Parece el papá de mi hija, se tatúa y no pasa la mantención para la nena”, y “Falta borrarla de tu corazón jajaja”, fueron algunos de los más destacados.