La impactante confesión de Wanda Nara sobre Mauro Icardi y L-Gante

Tras meses realmente intensos por su mediática separación de Mauro Icardi y los conflictos legales por tenencia de sus hijas en común, Wanda Nara le brindó una entrevista exclusiva a Grego Rossello, el conductor de Ferné con Grego, ciclo que a partir del domingo saldrá por la pantalla de Telefe, donde contó qué fue lo que le dijeron Maxi López, Icardi y L-Gante antes de separarse de ella.

En el adelanto que se filtró, la conductora de Masterchef (Telefe) reveló parte de su intimidad y habló de sus exparejas y padres de sus cinco hijos. “Estoy haciendo mucha terapia, y me pasó que el día que lo dejo a Maxi, estoy hablando un montón de Maxi y me voy a poner un bozal legal en cualquier momento, pero tengo buena onda", comenzó entre risas.

La entrevista completa se verá el domingo por Telefe

“Ese día él me dijo: ‘Busquemos la nena’. El día que llamamos 911, pasa todo lo que pasa con el turco… Mauro me decía: ‘Busquemos al varón’. Y me pasó que la última vez que hablé con Elián me dijo: ‘Quiero casarme con vos’“, continuó y dejó sorprendido al conductor. El resto de la entrevista se podrá ver el domingo a las 20:30 h.

En LAM (América TV) mostraron el avance y los panelistas opinaron al respecto. “Ella dice esto de Maxi, pero bueno... Santi Rivera contó que muy probablemente Maxi López sea uno de los participantes de MasterChef. No está confirmado porque no lo dijeron todavía oficialmente, pero sí”, comentó Fede Bongiorno. Información que horas más tarde Vero Lozano y Wanda lo confirmaron en un especial del reality de cocina.

Por su parte, Nazarena Vélez -quien reemplaza como conductora a Ángel de Brito- destacó la gran relación que tienen Maxi y Wanda: “Qué bueno que con el paso del tiempo que hayan podido arreglar las cosas. Pasaron cada tormenta con Maxi López, pero es espectacular el vínculo que lograron. Se dijeron cosas muy fuertes, no hay nada más sano para los hijos que suceda esto".

En ese momento, la panelista Julieta Argenta dio a conocer su postura al respecto: “Y si ahora van a compartir pantalla en Telefe, creo es que una mojada oreja de Maxi para Icardi”. “Obviamente, es una mojada de oreja, me parece que ella también quería tener a alguien de su círculo cercano en el reality para tener esta cosa de ley de vuelta”, le respondió Borgiorno.

Wanda Nara y Maxi López van a trabajar juntos en Telefe

Y siguió: “Como con Zaira no se pudo, me parece que al tener a Maxi tiene como esta cosa de la dinámica y de la química que, a su vez, le da intriga también porque es una persona que no expone mucho de su vida privada. Entonces ya genera mucha intriga ver cómo van a generar conversaciones”.

Para cerrar el debate que se armó en LAM al dar a conocer la información, Marcela Feudale opinó: “Cuando estaban juntos Icardi y Wanda, él era el mejor papá. Y ahora resulta que el mejor es Maxi y que no es Icardi. O sea, es una joda. Me parece que es horrible todo lo que hablan, todo lo que se dicen”.