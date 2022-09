La pregunta personal de Pía Shaw que descolocó a Guillermo Pérez Roldán

A finales de los años 80, Guillermo Pérez Roldán se convirtió en un emblema del tenis argentino. Sus partidos eran los más esperados y llevó al deporte nacional a lo más alto, tanto que fue número 13 del mundo en 1988. Sin embargo, detrás del éxito se escondía un calvario, que él mismo contó a LA NACION en 2020. En aquel entonces, contó por primera vez la violenta historia con su papá, el entrenador Raúl Pérez Roldán, y cómo aún hoy la relación entre ambos sigue rota. “Sufrí maltrato físico”, reveló.

Ahora, mediante un documental llamado Guillermo Pérez Roldán Confidencial (Star+ y National Geographic), se abrió una puerta desconocida, que generó gran repercusión. Ante eso, la periodista Pía Shaw lo entrevistó para LAM (América) y lo sorprendió con una pregunta que involucra a su propia familia.

La periodista viajó hacia Santiago de Chile para llevar a cabo una entrevista con el ahora entrenador de tenis. El hombre de ahora 52 años reveló que convertirse en padre le dio la fortaleza para hablar acerca de aquella oscura parte de su historia, con el fin de ponerle voz a una vivencia que muchos jóvenes podrían estar atravesando. En el marco de una charla muy íntima, Pía Shaw no dudó en indagar sobre un particular momento del documental, que la involucra directamente.

Guillermo Pérez Roldán: fue un emblema del tenis argentino de los 80' Gentileza Guillermo Pérez Roldán

“Yo conté públicamente que fuiste pareja de mi hermana. En el documental, Mariano (Zavaleta) cuenta que vos salías con una chica, que tu papá decía que la quería tirar en el fondo del mar porque ella te sacaba del foco del deporte. Quiero preguntarte: ¿es mi hermana esa chica?”, indagó la periodista. No obstante, Guillermo le dio una respuesta un tanto evasiva, al señalar que no recordaba si se trataba de ella.

Guillermo Pérez Roldán, entrevistado por Pía Shaw en LAM

“Habría que preguntarle a Mariano. No sé en qué época ocurrió eso. Yo no puedo asegurar si esa chica era o no tu hermana. Lo único que sé es que, en esta historia macabra, estaban todos en riesgo”, fue la respuesta del deportista. Asimismo, durante la charla ambos recordaron que vivieron distintas situaciones juntos debido a este vínculo, sin embargo la periodista remarcó que sus pensamientos iban dirigidos hacia el desconocimiento del calvario que él vivía mientras era parte de su vida.

Tras la emisión del documental, Guillermo tuvo que confirmar su testimonio ante la Justicia. “Ratifiqué mi denuncia y recordé muchas cosas del pasado”, sentenció al mismo momento en que señaló que no hay arrepentimiento de su parte sobre su decisión de contarlo, sino por lo contrario era una necesidad para poder ser feliz y dejar ese legado a sus hijos.

Sin embargo, destacó que siente un tanto de incomodidad y temor por las consecuencias que su relato puede causar. “Tengo miedo, por mis hijos, de que les pase algo, porque yo conté solo una parte de todo lo que viví, pero no quiero vivir más con miedo. Ese es el próximo paso: dejar el miedo atrás”, aseguró.