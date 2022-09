Revelan detalles de la escandalosa separación de Charlotte Caniggia: infidelidad, traición y “atrincheramiento”

A pesar de definirse a si misma como “una persona noviera”, Charlotte Caniggia siempre prefirió mantener su vida amorosa lo más alejada del público posible.

No suele compartir fotos junto a su pareja y cada uno de sus noviazgos se caracterizó por su perfil bajo. Sin embargo, no pudo evitar que en las últimas horas trascendiera su separación del empresario Roberto Storino Landi, la cual sucedió en medio de fuertes versiones de infidelidad de parte de ella. Como si fuera poco, horas después de que Juan Etchegoyen confirmara la noticia en Mitre Live, desde LAM (América) sumaron detalles al polémico conflicto.

La escandalosa separación de Charlotte Caniggia que terminó en un “atrincheramiento”

Poco y nada es lo que se sabe del inicio del romance entre la hija de Mariana Nannis y Storino, ya que una de sus primeras apariciones públicas sucedió un par de semanas atrás, cuando el empresario acompañó a quien era su novia al evento de lanzamiento de una cápsula de maquillaje.

Allí, en diálogo con el ciclo conducido por Ángel de Brito, ella reveló que “nunca está sola” y que el misterioso hombre que estaba detrás suyo era, en realidad, su novio con quien estuvo tres años.

Como si de una maldición se tratase, al poco tiempo de mostrarse felizmente enamorada, comenzaron a sonar con fuerza los rumores de separación. Los mismos fueron confirmados por Juan Etchegoyen en Mitre Live, una serie de transmisiones en vivo que realiza a través de Instagram.

Charlotte Caniggia se separó luego de tres años junto a su novio Roberto Storino Landi, oriundo de San Miguel instagram

“Ella no es de dar notas ni aparecer públicamente, de hecho de su noviazgo no se supo mucho detalle, pero hoy puedo dar fe que la ruptura es definitiva y es escandalosa porque habría terceros en discordia. Él se enteró que ella estaba teniendo una aventura y se pudrió todo, ella le fue infiel aparentemente porque las cosas estaban desgastadas con su ahora ex”, explicó el periodista. Y agregó: “Él entró su casa y la vio a ella con otro, la agarró infraganti con su mejor amigo, llamado Ian”.

No obstante, y de acuerdo a lo que informaron en la noche del miércoles en LAM, Caniggia no solo atraviesa un duro momento a nivel emocional sino que también estaría a las puertas de un conflicto legal.

Según Estefi Berardi, tanto ella como su ahora exnovio continúan “atrincherados” en una casa que alquilaron en Tigre y que hace meses no pagan.

Charlotte Caniggia se separó del empresario Roberto Storino Landi instagram

“La casa la habría alquilado él, pero ella vive ahí. Esto sería en el barrio Los Ceibos de Tigre. La dueña no los soporta más, quiere que se vayan. No están pagando el alquiler. La seguridad dice que están hartos de los gritos, de los papelones, le inundaron el jardín. Quiere que se vayan pero no logran sacarlos”, aseveró la angelita.

Y continuó: “La dueña vive afuera, así que fue la hermana de la dueña con su pareja e intentó hablar con ellos para que se vayan, pero siguen ahí”. A su vez, explicó que seguiría vigente el contrato y por eso la propietaria no puede entrar. Asimismo, dio a entender que los dos saben que intentan echarlos ya que nunca dejan sola la propiedad. “Tienen un mini cooper. Se va uno y queda el otro. La dueña intentó contactarlos, pero no la atienden”, detalló.

Pasado el desarrollo del “atrincheramiento” y de la supuesta infidelidad, desde el estudio de América se hicieron una serie de preguntas: “¿Dónde va a vivir Charlotte ahora?, ¿qué pasa si su exnovio, responsable del alquiler, desaparece?, ¿cuánta plata deben? Por el momento, todas ellas quedarán sin respuesta.