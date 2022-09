La fuerte revelación de Guillermo Pérez Roldán tras el estreno de su documental: “Tengo miedo por mis hijos”

Después de que se retomó la difusión del caso de Guillermo Pérez Roldán por su documental en Star+, el extenista volvió a hablar públicamente en una entrevista televisiva. En esta oportunidad, se refirió a los maltratos de su padre que sufrió durante toda su carrera y recordó que no tuvo a disposición ni un centavo de lo que generó durante sus años como deportista.

El caso se conoció en 2020, a partir de un testimonio que Pérez Roldán le brindó a LA NACION. En aquel entonces, contó por primera vez la historia con su papá, el entrenador Raúl Pérez Roldán, y como aún hoy la relación entre ambos sigue rota.

A partir de esa nota, su vida generó mucho interés y se llevó a cabo Guillermo Pérez Roldán confidencial, el mencionado documental. Luego de su estreno, el tema volvió a despertar la curiosidad de muchos. Desde su casa en Chile, el protagonista de la historia apareció nuevamente en medios.

“Uno no puede salir cuando quiere, se le tienen que dar un montón de factores como para que logres interpretar lo que tenés que hacer. La mayoría de la gente al final no lo logra, no sale y se forma esa cadena que no cortás nunca”, comenzó Pérez Roldán sobre el ciclo de abusos y maltrato en diálogo con LAM (América TV). En esa misma línea, analizó que la crianza de su padre le sirvió para tener mente “todo lo que no hay que hacer” en el trato con sus hijos.

Con respecto al documental y la difusión, remarcó cuál es su objetivo y detalló algunos de los mensajes que recibe: “Me da mucho gusto que me escriban personas y me digan: ‘Lo vi con mi hijo’. Eso hace que haya una conversación y una alerta. Van a salir muchos más Guillermo. Espero que no y eso es lo que estoy persiguiendo”. “Por más que me duela hablar, es un deber”, agregó.

Pérez Roldán confesó que tiene miedo por sus hijos

En ese sentido, se mostró satisfecho con la exposición, pero aclaró que aún busca medidas que protejan a los jóvenes deportistas de situaciones como la suya: “El primer objetivo está cumplido. Ahora no me quiero quedar acá. Cuando tenga tiempo le voy a seguir dando para que haya un tipo de protección extra”.

En otro fragmento de la entrevista, Pérez Roldán confió que vio el documental completo y que se sintió mal emocionalmente luego de hacerlo. Además, hizo énfasis en que hay muchos hechos en su historia que aún no se conocen: “Yo dije que conté muy poco. Lo que dije es muy poco con respecto a lo que pasó”.

Sobre este último aspecto, Pérez Roldán lanzó una contundente declaración, en donde se refirió a la posibilidad de que suceda algo con su familia después de la difusión del documental. “Tengo miedo por mis hijos. No tengo miedo por mí mismo, tengo miedo por la gente que amo”.

El extenista también destacó la “tristeza” que le significó contar su historia y expresó que muchos conocidos la compararon con la serie de Luis Miguel. Sin embargo, para el protagonista del documental una diferencia importante es que el artista tuvo “revancha económica”, mientras que él no pudo utilizar nada del dinero que ganó en las canchas de tenis, el cual fue controlado por su padre. “No es comparable ninguna de las situaciones, pero los grandes campeones tienen alguna revancha”, manifestó.