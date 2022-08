Soledad Pastorutti reaccionó en las redes después de que los usuarios la llamaran “MILF”: “Me costó un montón”

Soledad Pastorutti revolucionó el estudio de La Voz Argentina (Telefe) con un gran cambio de look, que no pasó desapercibido para sus seguidores. La coach del programa reaccionó en vivo al enterarse de que sus admiradores la apodaron MILF (Mother I’d Like to Fuck).

La cantante se mostró sorprendida ante la revelación. Fue durante una conversación con Diego Poggi y Rochi Igarzábal. El periodista le preguntó: “¿Puedo decir algo que es polémico, pero que es con todo el respeto del planeta? Todos en el chat de Twitch dicen que sos la mujer más linda de la Argentina y que sos alta MILF. Es el término que están utilizando”.

“Ah, me gusta eso”, expresó Pastorutti. “Me encanta, porque mi mejor amigo me ayuda con el vestuario, con quien hice el secundario. Tengo mucho frío, eso sí. Tengo las piernas congeladas”, advirtió la cantante, que lucía un vestido blanco con vivos plateados y una chaqueta de traje y sandalias del mismo estilo. Además, apuntó que se siente “orgullosa” de los halagos de sus seguidores.

Soledad Pastorutti opinó sobre el apodo que le pusieron sus fans.

Soledad forma parte del jurado del reality junto a Lali Espósito, Mau y Ricky y Ricardo Montaner. La cantante sorprendió en las últimas semanas con varios cambios de look, en consonancia con las distintas etapas del programa, por los que recibió numerosos halagos de sus seguidores.

ARCHIVO-. La cantante publicó en su cuenta de Instagram el nuevo atuendo, que coincide con la nueva etapa de ‘La Voz Argentina’. Instagram: sole_pastorutti

De esta manera, hace un mes la artista usó una blusa azul, a modo de vestido corto, delineado con negro y tacones abiertos al tono; luego, apareció con un vestido plateado de lentejuelas, también corto y escotado, que combinó con unas sandalias de tacón a juego. Los elogios no se hicieron esperar y la publicación en Instagram con su nuevo atuendo superó los 89.000 likes al instante.

“Estoy orgullosa de esos comentarios”

La intérprete de “Tal como siento” aprovechó el momento para compartir una anécdota con su amigo y estilista. “Éramos adolescentes, salíamos del cumpleaños de 15 de una amiga y todos fueron con alguien. Pero nosotros dos, no. Éramos los más feos del grupo”, comenzó contando.

“Y ese guacho me mira -íbamos para el mismo barrio- y me dice: ‘Encima, con lo fea que estás vestida’. Como diciendo: ‘No te agarro ni siquiera por cómo estás vestida’. Hoy es la persona que me viste y que convirtió al patito feo no digo en algo lindo, pero en esto que ven hoy acá. Así que estoy orgullosa de escuchar esos comentarios, porque me costó un montón”, agregó.

ARCHIVO-. Soledad Pastorutti forma parte del jurado de La Voz Argentina, junto a Lali Espósito, Mau y Ricky y Ricardo Montaner. Telefé

La Sole también afirmó que su nuevo estilo no influyó en su personalidad. “Siempre fui así. Pero cuando empecé a cantar, tenía un vestuario que tenía que ver con el folclore, que es la música que nunca voy a dejar de hacer. Pero también me propuse una cosa que, creo, es revolucionaria: así como todo cambia, ¿por qué en el folclore hay que vestirse siempre con un poncho y taparse y no poder mostrar sensualidad?”, planteó la artista.

Y cerró: “El folclore es la música que representa a la gente. Siento que las canciones también deben representar este hoy. Entonces me propuse eso. También por ser mina cuesta un poco esto. Pero, de a poquito, vamos”.