escuchar

“Bad Bitch” será el primer tema que lanzará Wanda Nara en su incipiente camino como cantante. Luego de diversas especulaciones, la empresaria informó mediante sus redes sociales que la música es su proyecto del presente, y adelantó la que será su canción inicial. Pero recientemente reveló el gracioso detrás de escena de la grabación del videoclip de la misma, donde sufrió un contratiempo con el vestuario.

“Avísenme y no respiro, meto panza, ¡Estoy transpirando!”, se la escucha decir a Wanda Nara mientras es asistida por dos ayudantes y su esposo, Mauro Icardi. Las tres personas parecen estar frente a una misión imposible: colocarle un corset de látex. Las risas se hicieron parte de la escena, en medio del gran esfuerzo.

Aunque no aguantaba las risas, Nara no salía de su asombro porque el atuendo no le entraba. “¿Engordé de ayer a hoy? Ayer lo probamos y entró”, se preguntó, al momento que revelaba datos desconocidos para sus seguidores. En el material, se puede ver que Mauro le puso todo su empeño a la tarea para que su esposa pudiera colocarse la prenda, y finalmente eso fue lo que sucedió, de acuerdo a lo que se puede ver en el videoclip donde lució ese look.

El divertido momento fue compartido en Instagram por la protagonista y generó risas entre sus seguidores. Una vez más, se trató de un adelanto por parte de la incipiente cantante, que aún no confirmó la fecha de lanzamiento de su canción.

Por su puesto que no se trata del único desafío laboral que enfrenta Wanda, ya que actualmente participa del Ballando con le stelle (Bailando con las estrellas), la versión italiana del Bailando por un sueño (América). Allí, la argentina muestra su talento en la pista de baile. En su debut, rompió en llanto al afirmar que había aceptado ser parte del show para demostrarles a sus hijos que estaba bien.

Es que desde hace más de tres meses, la salud de Wanda Nara está en el foco de la atención mediática luego de haber sido internada de urgencia en Buenos Aires, después de que un chequeo de rutina arrojó valores que llamaron la atención de los médicos. Inmediatamente, debió comenzar un tratamiento, lo que despertó diversas especulaciones y fue en los últimos días de octubre que ella decidió hablar al respecto.

“¿Qué enfermedad tenés?”, fue la consulta de un seguidor a través de la modalidad de preguntas de Instagram. Ella respondió: “Leucemia”. Y detalló: “Al principio le decía ‘esa cosa que tengo yo’. Después pude decirle ‘esa enfermedad’. Y ahora lo llamo por su nombre. Perdón a quien sintió que debía adelantar mis propios tiempos”. De esta forma, tras meses de especulaciones, decidió abrir su corazón con sus seguidores.

Wanda Nara confirmó que tiene leucemia (Captura Instagram @wanda_nara)

Ahora, muchos entendieron el desgarrador llanto de Wanda al momento de debutar en el ciclo de baile y contar que su premisa es demostrarle a sus cinco hijos que está bien y lo puede todo. Actualmente, se encuentra realizando un tratamiento articula dado con profesionales de la Argentina y Turquía. En una reciente entrevista ¡HOLA!, detalló que está muy enfocada en las indicaciones médicas.

“Todas las semanas tengo monitoreo y eso se envía a la Argentina donde está mi médico, el doctor Miguel Pavlovsky, de Fundaleu. Además, estoy haciendo un tratamiento que, depende de cómo vaya evolucionando la enfermedad, se va cambiando”, reveló.