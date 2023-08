escuchar

Esta semana se dio a conocer una noticia estremecedora tras el fallecimiento de Angus Cloud el 31 de julio pasado. Luego del episodio que conmocionó al mundo y sin saber aun la causa de su muerte, el joven actor rodó una película con Pedro Pascal. Si bien no se brindaron detalles acerca de la intimidad del set, el elenco se expresó ante la pérdida. No obstante, el film estaría próximo a estrenarse.

Cloud murió a los 25 años de edad. Nacido en Oakland, California, fue descubierto por un productor mientras este ejercía como mozo en un bar. Gracias al talento prometedor del joven, obtuvo un papel en la serie Euphoria de HBO y con ello saltó rápidamente a la fama mundial. Si bien nunca se imaginó tal estrellato, su final, incierto aún, conmocionó a sus excompañeros y a todo el entorno de Hollywood.

Angus Cloud falleció en julio pasado y de momento no se revelaron la causa que lo provocó instagram.com/anguscloud

Sin embargo, como sucedió en anteriores ocasiones y con otros actores, Cloud alcanzó a rodar una última película antes de su muerte con el gran intérprete chileno, Pedro Pascal. Se trata de Freaky Tales, escrita y dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck.

El largometraje sigue las historias de sus cuatro personajes principales, además de los anteriores mencionados, también se incluyó a Jack Champion y a Dominique Thorne. Estará ambientada en los años 80 en la ciudad de Oakland. Cada visión tratará “del amor por la música, las películas, las personas, los lugares y los recuerdos más allá de nuestro universo conocible”, según detalla la sinopsis. En tanto, cabe destacar que todavía no se anunció el estreno de la misma, ya que continúa en producción.

Angus Cloud como Fezco en Euphoria

El día en que falleció Angus, la productora publicó un sentido comunicado acerca del deceso y lamentó su partida. En cuanto al film, no emitieron palabra alguna. “Aportó una energía y vitalidad únicas a nuestro set y a su trabajo. Lo recordaremos como un ser humano brillante. Nos sentimos afortunados de trabajar. Qué pérdida tan devastadora. No lo conocimos mucho, pero lo extrañaremos mucho”, remarcó el mensaje.

El comunicado devastador de la madre de Angus tras los rumores de su muerte

Luego del terrible desenlace de la vida de Angus Cloud, surgieron versiones acerca de un posible suicidio. Las redes y algunos medios de comunicación estadounidenses hicieron mella de eso, hasta que la madre del actor publicó desde sus propios perfiles sociales un desgarrador comentario en cuestión.

Según reprodujo la revista Rolling Stone, Lisa escribió: “Quiero que todos sepan que aprecio su amor por mi familia en este momento tan destrozador. También quiero que sepan que, aunque mi hijo estaba sumido en un profundo dolor por la prematura muerte de su padre a causa de un mesotelioma, su último día fue alegre. Estaba reorganizando su habitación y colocando objetos por la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba”.

Angus Cloud en una escena de Euphoria Twitter / @anguscloud

Además, señaló que Angus también “habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también de ayudar a su madre emocional y económicamente. No tenía intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos el abrazo de buenas noches nos dijimos lo mucho que nos queríamos y me dijo que me vería por la mañana. No sé si se metió algo en el cuerpo después de eso. Sólo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde trabajaba en proyectos artísticos, se durmió y no se despertó”.

“ (Seguramente) sufrió una sobredosis accidental y trágica, pero está muy claro que no tenía intención de marcharse de este mundo”, escribió. “Sus luchas eran reales. Dio y recibió mucho amor y apoyo de su tribu. Su trabajo en Euphoria se convirtió en un pararrayos para su generación y abrió una conversación sobre la compasión, la lealtad, la aceptación y el amor. Para honrar su memoria, hagan que los actos de bondad al azar formen parte de vuestra vida diaria”, concluyó consternada Lisa.