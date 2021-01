La propuesta indecente de El Polaco que dejó sin palabras a Florencia Peña

Con un picante cuestionario, Florencia Peña suele poner contra las cuerdas a sus invitados a Flor de Equipo, el programa que conduce por Telefé. En esta oportunidad, fue el turno de El Polaco, que no le esquivó a ninguna pregunta y hasta redobló la apuesta.

“Sacando a Barby Silenzi... ¿cuál es el top 3 de famosas que te seducen?”, quisieron saber los integrantes del staff. “Florencia Peña”, respondió sin filtro el exparticipante de Masterchef y, automáticamente, el clima del estudio cambió. Entre risas y pícaros comentarios, El Polaco reveló que Peña sería su “permitido” y entonces Polino acotó que Barby desde su casa mandaba su aprobación.

“Es que lo sabe. Ya está hablado”, retrucó el cantante de cumbia. Florencia no pudo evitar ruborizarse y lanzó: “Con Barby tenemos buena onda. Yo a ella la amo y la banco a muerte. Ella no queda afuera. Yo soy mujer de toda la cancha, no se deja afuera a nadie”.

Finalizado el momento “hot” del programa, El Polaco debía nombrar todavía a otras dos celebridades. Fue entonces que tras pensarlos unos segundos reveló que la segunda sería Graciela Alfano, pero le costó decir una tercera. “Natalie Pérez”, le sopló Polino por lo bajo y de inmediato respondió: “Es hermosa, pero no”.

“¿Puedo elegir a Barby?” consultó en ese instante y al recibir la afirmación de todos reconfiguró su elección. “Entonces Barby, Florencia y Graciela. Listo. Un beso amor”, concluyó con picardía mirando a la cámara.

[#FlorDeEquipo] ¿Cómo son las peleas entre El Polaco y Barbie? 🤔 pic.twitter.com/17Q8fwgepd — telefe (@telefe) January 28, 2021

