Natalie Pérez y El Polaco, unidos por la música: “Se ordenaron los planetas para que trabajemos juntos”

Como si fuesen dos amigos que se conocen de toda la vida, Natalie Pérez y Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk hacen chistes, se muestran muy entusiasmados por su flamante colaboración musical , y aseguran que trabajar juntos terminó dándose de manera inevitable, cuando se “ordenaron los planetas”. Claro, MasterChef Celebrity hizo lo suyo (Natalie reemplazó al cantante en algunas emisiones del reality de Telefe).

El Polaco lanzó el single de su nuevo disco titulado “El regalo” con un video que se estrenó a comienzos de mes. La canción, que estuvo “guardada” por tres años, lo mostró al intérprete alejándose momentáneamente de la cumbia para bucear en otros géneros, encontrando en Pérez -quien en noviembre de 2020 editó su nuevo álbum, Detox-, a la compañera ideal para esa travesía.

El regalo, El Polaco feat. Natalie Pérez - Fuente: YouTube

Por su parte, Natalie emprende en febrero su gira de verano con dos shows en Buenos Aires, el 20 en el Parador Konex, el 27 en el Centro Cultural Güemes de Rosario y el 28 en el espacio Quality de Córdoba. El Polaco también se prepara para ese necesario reencuentro con la audiencia, que se dará próximamente en el norte del país.

En diálogo con LA NACION vía Zoom , Pérez toma mate en la cocina de su casa y El Polaco musicaliza la entrevista con algunos acordes, mientras hablan sobre el single que los reunió y sobre una posible colaboración futura, coincidiendo en un mismo punto. “Como no sabemos qué va a pasar, lo mejor es no pensar mucho. En este momento hay que dejar que las cosas fluyan”.

El Polaco toca para LA NACION su nuevo tema, El regalo

-Polaco, ¿cuándo surgió “El regalo”, que es un tema diferente dentro de tu discografía?

-Sí, es distinto, con Natalie lo trabajamos como una rumbita reggaetonera. Es algo medio raro, tiene un poco de flamenco, es muy romanticona, muy para bailar abrazados y que pase lo que tenga que pasar (risas). Es algo diferente porque yo hago cumbia, pero en mis discos hay temas lentos también, algunos urbanos, siempre me gusta hacer cosas nuevas, al igual que en mis shows para que la gente no se aburra. Así que si bien “El regalo” es diferente, la gente está acostumbrada a que yo haga cosas raras, así que estoy feliz con la canción. Me sentí muy cómodo, Nati le puso lo suyo, tiene una voz espectacular.

-¿En el inicio lo trabajaste solo al tema?

-Sí, es un tema que compuse y grabé hace tres años. Cuando surgió la posibilidad de grabar un tema con Natalie, le pasé un par de opciones: un cover y “El regalo”. El nombre se lo pusimos juntos, ella también cambió una parte de letra, lo adecuó para que sea un dueto. Básicamente es de los dos.

Natalie Pérez emprende su gira de verano Sony Music

-¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo surgió esta unión musical?

-Natalie: Fue gracias a MasterChef. Nos conocimos primero grabando unas escenas en la ficción Las Estrellas, pero en ese momento estábamos en el rol de actores los dos. Después... ¿viste cuando pasan esas cosas que se ordenan todos los planetas? Fue rarísimo. Pasó lo de MasterChef, le escribí para preguntarle cosas del jurado, para que me diera consejos y un día me dijo si quería grabar una canción y le dije que no (risas). Estaba lanzando mi disco [Detox] y por tema de estrategias de laburo, lanzamientos, no acepté, pero después me mandó otro mensaje.

-El Polaco: sí, re cargoso (risas)

-Natalie: Me preguntó: “¿Estás segura que no querés?”

-El Polaco: Sí, es más, desde el día en que yo la conocí en Las Estrellas, a mí me encanta lo que hace musicalmente, y siempre quise grabar con ella, pero no sabía cómo acercarme, de qué forma. A veces tiene que salir naturalmente. Entonces pensé en escribirle, total el “no” ya lo tenía, y había un tema que me gustaba muchísimo para hacer un cover, y se lo mandé, pero ella eligió “El regalo”. Yo quería que se sintiera lo más cómoda posible.

El Polaco y Natalie Pérez hablan sobre su colaboración musical

-Natalie: Sí, la propuesta era “podemos hacer un cover o una canción nueva”, y un día me manda “El regalo”, y apenas la escuché, dije “es esta”. Se la mandé a mi manager, que es mi amiga, y me preguntó quién cantaba y le dije: “Es el Polaco”.

-El Polaco: El Alejandro Sanz de Villa Caraza (risas)

-Natalie: (risas) Sos lo más. Y después se lo mostré a otro amigo de la industria de la música que me preguntó quién cantaba y yo les iba diciendo a todos que era el Polaco, y no lo podían creer. Ahí confirmé mi oído y mi buen gusto. Como es el Polaco, por lo que conocía de MasterChef, acelerado, a la semana ya estábamos grabando, a la semana estábamos haciendo el videoclip, y a la semana ya lo quería estrenar y yo le decía: “no, pará, aguantá”.

-El Polaco: Tuve que esperar casi 20 días, fue terrible.

-Pero por algo se dieron las cosas así...

-Natalie: Claro, es que cuando dije que no inicialmente era porque estaba lanzando mi disco, era por laburo, pero el tema siempre me había gustado. Me gustó la letra, que sea una canción romántica pero con onda, me divertía hacer una colaboración con Ezequiel.

-Y con ese ritmo entonces el video lo grabaron en un día...

-El Polaco: En cuatro horas (risas). Pero yo sabía que, como ella es actriz, iba a hacerlo todo bien, así que no perdimos el tiempo. A mí, por no ser actor, me costó un poquito más.

-¿Y cuál era el cover que le habías propuesto a Natalie primero?

-El Polaco: No, no lo puedo decir porque capaz hagamos un segundo tema. Se puede venir una cumbia con todo. Que sea sorpresa.

-¿Les afectaron los rumores de romance? ¿Molestan? ¿Están acostumbrados?

-Natalie: ‘El Pola’ está más acostumbrado (risas)

-El Polaco: A mí ya no me molesta nada de lo que digan. Como la letra es romántica, la gente habla por hablar, se especula sobre lo que se quiere, pero no me puedo pelear con cada persona que dice algo, porque yo termino renegando más. El tema es que a Nati la metieron en un lío que nada que ver...

-Natalie: Después de tantas ficciones que me tocó compartir con compañeros con quienes hacía de pareja ya pasé por todo, me inventaron muchas relaciones, pero ya está. No está bueno porque me ensucian el legajo, después viene un chico al que le gusto y lee y dice: “uy, estuvo con este, con este, y con este” (risas). Yo sé que si no hablás es algo que pasa. Son las reglas de este juego extraño. Pero sí pienso que trabajé tantos años con tanto esfuerzo como para que cuando alguien que quiere conocer lo que hago ponga mi nombre en Google y le salga “la tercera en discordia” primero... Lo mismo le pasa a El Polaco.

-El Polaco: En mi casa está prohibido buscarme en Google directamente, la computadora explota. Me lo tomo con humor, está todo bien, cuando uno está tranquilo, dejo que los demás hablen.

-Natalie: Sí, exacto, es así.

Natalie Perez - Detox - Fuente: YouTube

-Volviendo a la música, y en cuanto a sus respectivos discos, vos Natalie lanzaste Detox, y vos Polaco ya grabaste uno en pandemia que está esperando para salir...

-El Polaco: Sí, tengo un disco preparado que grabé en pandemia. Siempre con el tema de las giras no estaba teniendo mucho tiempo, tenía la voz cansada, pero sacaba singles. Pero en 2020, estando en casa y como hacía ocho años que no sacaba un disco, empecé. Soy más del álbum que del single, soy más chapado a la antigua en ese sentido. Es el primero que voy a sacar con Sony y tiene un montón de sorpresas, pero estoy esperando un poco, guardándolo para poder presentarlo de la mejor manera. Es un disco de quince canciones de cumbia, y “El regalo” va a estar ahí, es como el tema diferente. Estoy pensando, ultimando detalles, quiero sacarlo en mi cumpleaños [23 de mayo] y aparte es el mejor disco que grabé, porque lo hice con tiempo, las letras están buenas. Es tanta la ansiedad que tengo que no lo puedo escuchar.

-¿Tiene nombre?

-El Polaco: Se llama Más positivo.

-Natalie, vos salís de gira en febrero, que es súper importante en este contexto; me imagino que compartís lo que le sucede a muchos artistas que es la necesidad de estar en contacto con el público. ¿Cómo estás en la previa a eso?

-Natalie: Estoy súper contenta y entusiasmada. Después de no tocar durante tanto tiempo... estoy muy ansiosa también. Esta semana empecé a ensayar con la banda, y reencontrarnos, compartir la música, cantar, es muy lindo. La gente, y me incluyo, tiene ganas de encontrarse con la música. Es algo que se comparte con amigos, en familia, en soledad. Ir a los shows es algo que se extraña también. En plena pandemia, el día de mi cumpleaños, saqué mi segundo disco, y ahora quiero ver qué pasa con esas canciones con el público, si las cantan, si se las apropian, extraño eso. Se viene la gira por Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y estoy ensayando mucho para llegar lo mejor posible a la fecha.

-¿Cómo transitaron la pandemia creativamente?

-El Polaco: Yo me reencontré con los instrumentos, y empecé a escribir canciones que era algo que hacía mucho que no hacía. Compuse catorce canciones en dos meses. Yo creo que hay momentos para escribir, pero antes de la pandemia no sentía la necesidad de agarrar la guitarra. Las mejores canciones que hice fueron las que pensé mientras me bañaba o cuando me despertaba a la mañana. A veces algo sale en diez minutos. Eso me pasó en la pandemia, que encontré una inspiración.

-Natalie: Hay una frase que me encanta que dice “Los momentos de ocio son necesarios para la creatividad”. En el 2020 para todos, que teníamos determinados sueños, de repente se nos abrieron otros espacios para explorar nuevos desafíos, sueños, caminos. A mí también me pasó lo que dice el Polaco, tres de las canciones del disco nuevo las terminé en cuarentena y disfruté mucho de la tranquilidad de mi casa, de la quietud, la pandemia me hizo explorar la creatividad.

Natalie Perez - Incendio Perfecto - Fuente: YouTube

-¿Cómo vivieron sus trabajos por fuera de la música? ¿Cómo te sentiste en MasterChef, Polaco?

-El Polaco: MasterChef me cayó como anillo al dedo, pero era un desafío, pensaba “uy, mirá si lo hago re mal”, pero la familia me incentivó para que acepte la propuesta. Si bien soy un sobreviviente en la cocina, no soy un cocinero. Después me entusiasmé, empecé a estudiar y salí de casa después de cuatro meses de estar encerrado y deprimido, porque te cambia la vida el aislamiento. Uno tenía una forma de vivir diferente, de ver gente, tocar, estar libre, con mis amigos, mis músicos. Y MasterChef me sacó de mi casa, me hizo conocer otras personas, me incentivó, fue laburo también, y siempre me sentí cómodo, la pasé extremadamente bien.

-Natalie, vos estás grabando la nueva temporada de Pequeña Victoria, pero en pandemia también se estrenó la serie Casi feliz en Netflix a la que le fue muy bien...

-Ahora estoy filmando Pequeña Victoria, el rodaje de la segunda temporada de Casi feliz está programado para abril, pero todo depende de la situación pandémica, no sabemos qué va a pasar, así que estamos esperando. El estreno de Casi feliz en pandemia estuvo buenísimo, lo mejor fue hacer la ronda de prensa en pijama desde casa, eso coronó todo (risas)

-Sebastián [Wainraich] le dio un arco narrativo a tu personaje, Pilar, muy interesante, incluso hay un capítulo que se centra solo en ella...

-Sí, Sebas es buenísimo escribiendo, actuando, y en lo que hace en la radio. Fue muy lindo lo que hizo con mi personaje, y me parece que en la segunda temporada tendremos mucho más de ella, más capítulos para Pilar.

-Bueno, quedaremos atentos al cover que les quedó por hacer entonces...

-El Polaco: sí, tengo que convencerla ahora

-Natalie: Que lo haga con otra cantante (risas)