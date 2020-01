La propuesta de Jennifer Aniston a Brad Pitt en la previa de los SAG Awards

Los fans enloquecieron al verlos juntos, pero pocos saben lo que respondió ella cuando le preguntaron por él antes de que empezara la ceremonia Crédito: Twitter @SAGawards

20 de enero de 2020 • 14:08

Anoche se entregaron los Premios del Sindicato de Actores en Los Ángeles, y Jennifer Aniston se llevó la estatuilla a Mejor Actriz en una serie dramática por su papel en The Morning Show.

Pero antes de ser reconocida con este premio, fue consultada por Access Hollywood sobre una posible participación de su ex marido Brad Pitt dentro de la serie, a lo que ella respondió: "Está más que invitado".

Brad, de 56 años, también fue uno de los grandes ganadores de la noche al llevarse el premio a Mejor Actor de Reparto por Once Upon a Time in Hollywood, la última película de Quentin Tarantino.

Luego de la ceremonia, circularon unas imágenes en las que se los ve a los dos sonriendo y abrazándose. También se pudo ver las reacciones de ambos al ver a su ex pareja llevándose el galardón.

Pitt y Aniston se casaron en el año 2000 y mantuvieron su relación hasta el 2005. Luego, Jennifer se casó con Justin Theroux en 2015 y se separó en 2017. Mientras que Brad fue marido de Angelina Jolie desde el 2014 hasta el 2019, con la que tiene seis niños.