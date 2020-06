Christian Petersen sorprendió a su familia con una novia 26 años menor, y ahora contó qué fue lo que le dijo su hijo cuando la conoció

El gran premio de la cocina es hoy uno de los programas con más fanáticos de la televisión nacional. Con la conducción de Carina Zampini y con el chef Christian Petersen como jurado, cada tarde, la pantalla de eltrece se convierte en el centro de atención de los televidentes.

El chef, que suele ser reservado en lo que compete a su vida privada, en las últimas horas dio una reveladora entrevista en radio. Petersen, de 51 años, se refirió a su vínculo con Sofía Zelaschi , joven de 25 años y exparticipante del programa .

"En la primera temporada Sofía perdió la final, seis meses después le di trabajo", comenzó Petersen. "Siempre me gustó cómo cocinaba, me pareció una de las mejores participantes del programa. Un año después la contraté", dijo Petersen sobre su actual pareja, 26 años menor que él. "Me encanta ella, la contraté para trabajar conmigo en un proyecto y ahora estamos de novios", le dijo a Catalina Dlugin al aire de Agarrate Catalina , por La Once Diez .

El parrillero se refirió a la diferencia de edad que tiene con su colega y actual pareja y relató cómo le contó la noticia a su entorno familiar. "Cuando mi hijo más grande la vio dijo 'está más para mí que para vos'", apuntó. "Yo creo que hay una distancia de edades que no se manifiesta mucho. Ella es muy madura, tiene un hijo, es muy emprendedora", continuó.

Por otra parte, Petersen se refirió a los comentarios "seductores" entre él y Zampini durante el programa y dijo que a Sofía no le molestan. "Ella es muy moderna, trabajó conmigo en la producción del programa y no pasa nada", sostuvo. "Y la verdad que somos medio libres. No desconfío, no reviso el teléfono, yo tengo amigas, ella amigos".

Sobre su relación con Zampini aclaró que siempre se trató de un juego para la televisión. "Yo le pregunté si estaba actuando. Me decía cosas lindas y yo le preguntaba qué le pasa. Pero estábamos medio actuando. Ella se ríe, se mata de risa", aclaró