Las primeras declaraciones y fotos de Jey Mammon, en la Argentina: “Vuelvo a casa”

Después de pasar doce días en España, Jey Mammon regresó a la Argentina. El conductor se había ido a Madrid en medio del escándalo por la denuncia de abuso sexual realizada por Lucas Benvenuto, sin embargo, esta mañana fue visto en Ezeiza en donde dedicó unos minutos a hablar con la prensa que fue a recibirlo.

“ Volví porque es mi país. Vuelvo a casa, viajé unos días a relajar un poco y acá estoy ”, aseguró negando los rumores de que se había ido a España escapando de la situación y con el fin de pasar un largo tiempo en el país europeo.

Jey Mammon llegó esta mañana a Ezeiza Gerardo Viercovich

Mammon explicó que la finalidad del viaje fue recuperar energía para lo que se viene de ahora en adelante. “No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Volví a ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer para dejar en claro cuál es la verdad, que me parece lo más importante. Es una acusación falsa y un hecho que no ocurrió ”, dijo con determinación, negando una vez más los dichos de Benvenuto.

También confirmó que va a tomar cartas en el asunto para demostrar su inocencia utilizando “todo lo que haya y todo lo que yo tengo en relación a los hechos que no ocurrieron, que ya expliqué en las notas que di”.

El conductor se tomó unos minutos para hablar con la prensa Gerardo Viercovich

“Yo no me escapé, me fui de vacaciones, a descansar, a ver amigos. Ahora volví y me voy a mi casa”, quiso dejar en claro y sumó: “No voy a hablar del tema, solo voy a dar alguna que otra nota más. Ya se van a enterar de todo lo que venga a partir de ahora”.

“ Lo que tengo que hacer ahora tiene que ver con lo importante: contrarrestar una denuncia falsa y gravísima que atenta contra mí. Ustedes ya saben lo que está pasando. El resto lo irán viendo a lo largo de estos días en las notas que dé, ya se irán enterando”, afirmó antes de despedirse y subirse al auto que lo esperaba para volver a su casa.

Tras hacer algunas declaraciones, se subió a un auto que lo llevó hasta su casa Gerardo Viercovich

La noticia de que el conductor estaba volviendo al país surgió anoche cuando fue visto en el aeropuerto de Barajas. La información fue revelada por la cuenta @chismesdeker en Instagram, que suele compartir contenido relacionado al mundo del espectáculo. En primera instancia, la usuaria incluyó una foto del exconductor de La peña de morfi (Telefe) en el aeropuerto de Madrid. “Jey Mammon está volviendo a la Argentina”, escribió junto con una imagen en la que se lo puede ver con una valija y un bolso de mano. Luego, también publicó un video en el que se lo observa mientras realiza la fila previa a despachar su valija y abordar un vuelo. A este material, se sumó también una foto desde adentro de un avión.

Mammon afirmó que dará algunas entrevistas en donde contará su verdad y dirá qué hará de acá en más Gerardo Viercovich

Luego de que trascendiera la denuncia por abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto en 2020, la vida de Juan Martín Rago, mejor conocido por su nombre artístico Jey Mammon, se vio envuelto en un escándalo que derivó en que varios amigos del medio le soltaran la mano y que Telefe lo suspendiera de La peña de morfi.

La denuncia de Benvenuto y la palabra de Mammon

Días atrás, Benvenuto sostuvo y ratificó que conoció al músico cuando tenía 14 años y que en esa época abusó sexualmente de él. Sin embargo, Rago lo desmintió y dijo que nunca estuvo con un chico de esa edad. Sin embargo, nunca pudo precisar con certeza qué edad tenía Lucas cuando se conocieron, aunque luego dijo que fue a los 16.“Yo tengo la manera de demostrar que lo conozco a él con sus 16 años”, afirmó y juró por “la memoria” de su padre para intentar demostrar que decía la verdad.

Después de que Mammon desmintiera los hechos, Benvenuto ofreció un vivo a través de su cuenta de Instagram, que duró alrededor de 45 minutos, en donde habló de cómo atraviesa psicológicamente la repercusión de su denuncia y le envió un contundente mensaje al humorista: “No me vas a callar tan fácil, sabelo. No me vas a romper nunca más, nunca más me vas a volver a tocar”.

En una entrevista mano a mano con Karina Mazzocco, el joven aseguró que escuchar al músico le “da asco”, que un abusador jamás va a decir que lo es y que no piensa pedir un juicio por la verdad. “Siento que no tengo que darle explicaciones a nadie. Creeme que no hay despecho cuando te violan a los 14 años”, apuntó

“Mi ocupación es sanar”, explicó cambiando el foco de su objetivo inicial al soltar la búsqueda de justicia, la cual ya no le interesa debido a las malas experiencias que tuvo en el pasado. Además explicó que el día de mañana, cuando él logre sanar, su misión es poder ayudar a otros que pasaron por lo mismo, sin cámaras de por medio: “Siento que esas herramientas las tengo que compartir, pero no es ahora“.

