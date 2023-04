Jey Mammon volvió a la Argentina: las imágenes que lo muestran en el aeropuerto

escuchar

En las últimas horas, trascendió en las redes sociales un video que indicaba que Jey Mammon emprendió su vuelo de regreso a la Argentina. El conductor pasó poco más de una semana en España, donde viajó luego de la gran repercusión que causó que saliera a la luz una denuncia por abuso sexual en su contra y de las tres entrevistas en las que intentó contar su versión de esta causa, que se cerró por prescripción.

El caso del conductor aún da que hablar. Tras darse a conocer la denuncia que realizó Lucas Benvenuto en 2020 y todo lo relacionado al caso y el desarrollo del proceso judicial, el tema tomó mucha relevancia en la agenda pública. Desde que se conoció la situación, distintas figuras del medio del espectáculo y miles de personas de la sociedad expresaron su mirada y opinión sobre el hecho.

Por ese motivo, Juan Martín Rago, nombre real de Mammon, intentó en más de una ocasión limpiar su imagen. En tres entrevistas que concedió a Jorge Rial, Baby Etchecopar y Ulises Jaitt, negó el abuso y admitió una relación con Lucas, a quien afirma haber conocido a los 16 años, mientras que el denunciante sostiene que lo hizo a los 14.

En medio de toda la repercusión, Jey se fue de la Argentina, algo que había anunciado en su última entrevista. Tanto en ese diálogo, como en un breve comentario que dio en el aeropuerto de Ezeiza, explicó que necesitaba unos días para alejarse de las repercusiones en torno a la denuncia y todo lo que se habló desde que se destapó el caso.

El actor viajó a Madrid, España y allí se lo pudo ver mediante algunas fotos. Sin poner fecha de regreso, no se expresó públicamente sobre su regreso. Sin embargo, imágenes que circularon en las últimas horas darían a entender que emprendió su regreso a la Argentina.

El video de Jey Mammon en el aeropuerto de Madrid

La información fue revelada por la cuenta @chismesdeker en Instagram, que suele compartir contenido relacionado al mundo del espectáculo. En primera instancia, la usuaria incluyó una foto del exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) en el aeropuerto de Barajas. “Jey Mammon está volviendo a la Argentina”, escribió junto con una imagen en la que se lo puede ver con una valija y un bolso de mano. Luego, también publicó un video en el que se lo observa mientras realiza la fila previa a despachar su valija y abordar un vuelo.

Las imágenes de Jey Mammon en el aeropuerto y a bordo de un vuelo Instagram @chismesdeker/ Twitter @agus_rey

A este material, se sumó también una foto desde adentro de un avión. En Twitter, el periodista Agustín Rey afirmó también que Rago abordó un avión rumbo a Buenos Aires e incluyó una imagen que tomó un pasajero que viajó en el mismo vuelo. Allí, se lo puede ver al conductor del pie junto a un asiento.

La llegada de Jey Mammon a Buenos Aires

Después de que se conocieron las mencionadas imágenes, la cuenta de Twitter de Intrusos (América TV) compartió un video en el que se observa al conductor en el aeropuerto de Ezeiza. Abordado por periodistas, dio unas breves declaraciones y explicó por qué decidió volver. “Es mi país y vuelvo a casa. Me fui a descansar unos días a relajar un poco. No me fui a reflexionar, me fui a descansar y ahora volví a ordenar un poco lo que tenga que hacer para dejar en claro cuál es la verdad”, expresó.

El momento en que Jey Mammon llegó a la Argentina

De esta manera, Mammon concluyó su estadía en España, la cual duró menos de dos semanas. Durante sus días en Madrid, tanto él como quienes lo rodearon no estuvieron exentos de polémica. La mayor muestra de esto fue el caso de Omar Calicchio, quien tuvo que salir a aclarar cuál es su vínculo con el conductor luego de que los grabaran juntos en las calles madrileñas.

