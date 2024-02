escuchar

En solo cinco meses y después de casi seis años de relación, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convertirán en marido y mujer en la que, sin dudas, será la boda del año. Mientras organizan el casamiento -el cual se realizará el 20 de junio en Buenos Aires- los enamorados también continúan con sus proyectos individuales. Mientras “La Joya” se luce como delantero de La Roma, la influencer acaba de concretar uno de sus grandes deseos. A través de su cuenta de TikTok habló de la extraña afición que tiene y compartió su nuevo logró: terminó la primera parte de su curso de tanatopraxia.

Sabatini es una usuaria activa en redes sociales. Si bien Instagram, donde supera los 6 millones de seguidores, es su cuenta predilecta, también se supo dar mucho uso a TikTok, donde acumula 35 millones de Me Gusta. No obstante, en los últimos meses, no estuvo subiendo contenido en dicha plataforma, lo cual no pasó inadvertido.

El jueves, Oriana regresó sorpresivamente a TikTok y les avisó a sus seguidores que tenía “muchas cosas que ventilar”. Por un lado, habló de su casamiento con Dybala, dando cuenta de que en este tiempo estuvo enfocada de lleno en los preparativos. Asimismo, compartió información sobre su carrera de cantante. “Desaparecí un poco de la música porque estamos organizando los nuevos lanzamientos. Ya sé que estoy tardando mucho, pero les juro que es por un muy buen motivo y va a valer la pena”, anticipó.

La cantante mostró orgullosa su diploma (Foto: Captura de video / TikTok @orianasabatini)

Acto seguido, sorprendió a todos al volver a hablar de la curiosa afición que tiene, la tanatopraxia, que consiste en preparar los cuerpos para los velorios. Tiempo atrás contó públicamente que había comenzado a estudiar esta disciplina y en las últimas horas contó públicamente que cumplió con uno de sus objetivos. “Terminé la primera parte de mi curso de tanatopraxia”, reveló y explicó que aún le falta completar los niveles 2 y 3. “En vivo, fue increíble, tengo mi diploma”, celebró.

Al informar esto, sus fanáticos no tardaron en pedirle que les mostrara el diploma, así que ella compartió varias imágenes donde se la pudo ver con el documento en mano y la toga y birrete de graduación. Si bien algunos de sus seguidores estaban al tanto de la peculiar carrera de la cantante y celebraron su logro, otros se sorprendieron al descubrirla e incluso aún más al entender de qué se trataba.

Ori Sabatini finalizó la primera parte de su curso de tanatopraxia (Foto: Captura de video / TikTok @orianasabatini)

“No debí meterme a ver qué era la tanatopraxia”; “Proceder a buscar tanatopraxia; automáticamente piel de gallina”; “Te amo Ori, sos la Barbie tanatopractora”; “Dios qué fuerte, pero qué vocación. La gente se puede despedir de una mejor forma gracias a gente como vos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de TikTok. Asimismo, una seguidora le preguntó si ya estuvo en presencia de una persona muerta y ella le respondió: “¡Sí! Cinco días trabajando”.

Por otro lado, quien no dudó en felicitarla públicamente fue su madre Catherine Fulop. “Te amo. Siempre amaste los libros y estamos muy orgullosos de que hayas terminado la primera parte de tanatopraxia. Eres lo más”, escribió la madre orgullosa en una Storie de Instagram.

Cathy Fulop felicitó a Oriana por su logro (Foto: Instagram @fulopcatherine)

Lo cierto es que esta pasión de Sabatini no es ninguna novedad. Ella misma la hizo pública a mediados de 2022 cuando, durante una entrevista con Nadie dice nada (Luzu TV) reveló que estaba haciendo un curso de tanatopraxia. “Es la gente que prepara los cuerpos para los velorios”, indicó y marcó la diferencia con otra disciplina: “Está la tanatoestética, que es la parte del maquillaje, y después la tanatopraxia, es como abrirlo, sacarle los órganos y todo eso”.

En aquella entrevista reveló que desde siempre le apasionó la muerte y aunque le gustaba mucho la medicina forense, no podía complementarlo con su carrera de cantante. “Descubrí esto de la tanatopraxia y me enteré de que se podía estudiar haciendo un curso bastante corto”, comentó y explicó que en cuanto a la formación eran seis libros, el más extenso de 200 páginas. Una vez finalizado cada tomo, se realizaba un examen y finalmente una parte práctica.

En ese momento dijo, además, que aún no le había tocado manipular un cuerpo sin vida: “Tengo la sensación de que probablemente me baje la presión porque debe ser impresionante abrirlo, no tanto verlo sin vida” No obstante, en los comentarios de su reciente publicación reveló que ya trabajó con cadáveres.