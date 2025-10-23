La reacción de La Joaqui cuando le preguntaron por su amistad con La China Suárez

El miércoles durante la emisión de LAM (América TV) Joaquinha “La Joaqui” Lerena de la Riva dio detalles de su relación con María Eugenia “La China” Suárez, con quien mantuvo una sólida amistad hasta hace poco tiempo, pero que rotundamente dejaron de frecuentarse. Según la cantante de RKT y trap, ya no coinciden como antes.

Durante la conversación con el notero del programa, la artista habló de su buen momento como participante de MasterChef Celebrity (Telefe) e hizo hincapié en su presente laboral y sentimental. Todo fluyó con serenidad hasta que le consultaron por su relación con Suárez.

La Joaqui y la China Suárez fueron amigas íntimas, pero algo las distanció para siempre (Fuente: ARCHIVO LN) Gentileza

“¿Qué pasó con la China?”, soltó el cronista y ella fue tajante con su respuesta: “No pasó nada. Cuando vos te conocés con la otra persona, después van cambiando los gustos. A vos te gusta el pádel y a mí me gusta el golf. Antes nuestros momentos los compartíamos en pádel y ahora yo voy a golf y no tengo tiempo”.

“¿Qué código rompió como amiga?”, insistió el periodista. “No, ninguno, . Cada una fluyó para su lado”. En ese instante, un colega de otro canal comparó el vínculo que tuvo con Suárez con el que tiene ahora con Mariana “Lali” Espósito. “Pero ella es lo más. Es un mujerón que siempre está tratando de que otras artistas se sientan realizadas. Es tan lindo sentirse así, que seamos compañeras y que no haya competencia”. En esa misma línea, sentenció: “Me llevo bien con todas. Qué aburrido”.

Cabe recordar que la cantante y la actriz eran muy cercanas. Las dos subían contenido a sus redes sociales juntas y acostumbraban a compartir pasatiempos, pero eso cambió de un día para el otro y La Joaqui alegó que se produjo un desgaste.

La relación entre La China y La Joaqui fue tan cercana que hasta sus hijas se juntaban a jugar (Fuente: Archivo LN) Gentileza

En febrero de este año, tras su paso por Patria y Familia (Luzu TV), las cámaras de LAM la interceptaron a la salida del estudio y el notero introdujo: “Yanina Latorre dijo que se habían peleado con la China Suárez porque ella te había robado un chico, ¿cuánto de verdad hay en esto?“. “No, no es verdad. No estoy peleada con la China. Simplemente no me veo hace mucho porque estamos haciendo otras cosas”, aseguró.

Asimismo, explicó: “Yo estoy con mi música, ella con su actuación. Tenemos diferentes grupos de amigos, pero no tuve ningún problema. ¿Sabés qué pasa realmente? ¿Cuál es el conflicto que los humanos estamos acostumbrados? A que no sabemos irnos sin romper. Uno a veces se va con el amor intacto y no quiere decir que haya algo mal, sino tal vez que ya no compartís cosas en común”.

“Siento un poco que a la gente le encanta que todas las mujeres sean enemigas, pero no es mi caso. ¿Sabés cuándo te das cuenta de que alguien es o fue tu amigo y es una persona que te quiso de un modo genuino? El respeto post relación es todo”, concluyó.

Según circuló por el panel de LAM, las dos se habrían peleado por el rapero Ignacio Matías Spallatti, conocido como Ecko. Incluso, otro gesto terminó de colmar el vaso. Latorre contó que la actriz habría ofrecido su casa para que La Joaqui festejara el cumpleaños de una de sus hijas y no le habría gustado la clase de gente que invitó.

Lo cierto es que, pese a las idas y vueltas y a las versiones de su entorno, las artistas no volvieron a mostrarse juntas, por lo que se especula que existe detrás algo que nunca salió a la luz.