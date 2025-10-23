Los llamativos mensajes de Lourdes de Bandana en las redes y su video para aclarar qué pasó

La madre de Lourdes de Bandana radicó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, situada en el barrio de Palermo, para que la ayuden a buscar a su hija, con quien aseguró haber perdido el contacto el pasado 4 de octubre, hace ya tres semanas.

De inmediato, el personal de la comisaría se trasladó a la casa de la cantante, situada en Palermo, para esclarecer el panorama. Al arribar al domicilio, se encontraron con un hombre que aclaró no ser más la pareja de Lourdes y que la mujer no vivía más en ese lugar.

El posteo de Lourdes Fernández por el Día de la Madre

Tras el revuelo mediático que se generó en torno a su figura, Lourdes, vía Instagram, subió un video en sus historias de Instagram aclarando su situación. “Me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes”, comenzó en un registro fílmico donde apenas se le ve su rostro y la voz se entrecorta.

Enterada de la denuncia y la repercusión que eso generó, la cantante exclamó: “No puedo creerlo, esto es terrible... Me siento muy mal, chicos”.

Denuncian que Lourdes de Bandana esta desaparecida hace 3 semanas

A pesar de la denuncia y el temor que generó en su entorno, Lourdes de Bandana -conocida artísticamente como Lowrdez- mantuvo su perfil activo en Instagram durante los últimos días y eso lo hacía más llamativo aún.

El pasado domingo celebró el Día de la Madre con una foto junto a su progenitora y, en las últimas horas, subió dos posteos referidos a Leandro Esteban García Gómez, su expareja, quien recibió a la policía y aseguró que ella no vivía más con él.

Los últimos posteos de Lourdes de Bandana

Una de las historias temporales muestra una foto de dos manos haciendo la forma de un corazón y una dedicatoria especial: “Grax Lean GG con mucho amor”. A su vez, remarcó: “Es importante sol... tenemos una sola vida y un solo amor”.

El posteo de Lourdes de Bandana con Leandro Esteban García Gómez, su expareja

A su vez, este martes, Lourdes armó otro posteo, más elaborado, con una foto junto a Leandro García Gómez, acompañado de un texto más elaborado, celebrando el cumpleaños de esta persona: “Pasé malos momentos, sin embargo, estuviste y te bancaste como un caballero a todo. Siempre te voy a amar. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenes dos hijas hermosas y sos un ejemplo de Padre. Te amo”.

Según pudo saber LA NACION, cuando fue a la comisaría, la mamá de la ex Bandana sostuvo que su hija había pasado por situaciones de violencia de género con su expareja.

Tiempo atrás, en noviembre de 2022, Lourdes denunció, por redes sociales, a su expareja, a quien acusó de maltratarla y hasta de querer “emborracharla” adulterándole la bebida.

Lourdes Fernández, de Bandana, acusó a su expareja de golpearla

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, expresó la integrante de Bandana en dos posteos de Instagram que daban a cuenta de actitudes tortuosas por parte de su expareja.

En la misma postal, Lourdes aconsejó a quienes pasen por la misma situación que denuncien cualquier hecho de violencia de género.

Mabel, la mamá de Lourdes de Bandana, se refirió a la relación de su hija con su expareja llamada Leandro

La relación entre Lourdes y Leandro Esteban García Gómez comenzó en 2020 y su vínculo se fortaleció durante la pandemia cuando convivieron juntos. Luego de ese momento, la pareja comenzó a transitar periodos de inestabilidad, hasta que el hombre habría comenzado a ejercer violencia sobre la cantante, lo que terminó de erosionar a la pareja hasta llegar a la separación.

“Era un final anunciado. Yo creo que ella se asustó, tenía miedo y no quería denunciar”, explicó Mabel, la mamá de Lourdes, en una antigua entrevista con el programa A la tarde.

A un mes del regreso de Bandana

La denuncia por desaparición de la madre de Lourdes se dio a un mes de lo que será el regreso de la icónica banda llamada Bandana. El regreso oficial tiene fecha para el domingo 23 de noviembre en el marco del evento de música llamado L.A.T.M. +35, creado por el DJ Tommy Muñoz, el cual se celebrará en la Costanera de la Ciudad de Buenos Aires.

Ya se encuentran a la venta las entradas para el regreso de Bandana

Esta noticia se suma al anuncio oficial que hizo Telefe del retorno de Popstars, el programa donde surgió Bandana y Mambrú, dos bandas icónicas de principios de los 2000 que aún continúan inmersos en la industria musical.

Bandana, el grupo furor de música pop de los 2000

En diálogo con este medio, la producción que prepara el show de regreso de Bandana aseguró estar en contacto cotidiano con la cantante. “Estamos en contacto con Lourdes, tanto la producción como el resto de la banda, organizando días de ensayo, fotos y todo”, detallaron, antes de que la cantante subiera el video aclarando el panorama.