La foto que confirma el romance entre Adrián Suar y Rocío Robles

Después de meses de rumores, llegó la imagen que muchos esperaban. Adrián Suar y Rocío Robles fueron vistos juntos en una salida pública en Palermo y la foto se viralizó en cuestión de minutos, hecho que confirmó lo que hasta ahora eran solo versiones en voz baja dentro del mundo del espectáculo. La imagen fue difundida por el programa Sálvense Quien Pueda (América TV), conducido por Yanina Latorre. En ella se los ve relajados y sonrientes en La Piccola, un reconocido restaurante de pastas ubicado en Palermo. A simple vista, las miradas cómplices y las risas entre ambos fueron la prueba irrefutable de esta incipiente historia de amor.

Aunque desde hace meses distintos programas de espectáculos habían hablado de sus encuentros, tanto el productor como la periodista optaban por mantener un perfil bajo. Rocío fue la primera en romper el silencio en una entrevista con el ciclo Los Profesionales de Siempre (El Nueve), donde habló con naturalidad sobre algunos temas personales que suele hablar en sus citas con sus candidatos. “Siempre que comienzo una relación hablo todo, y yo tengo bien claro que no quiero ser mamá. Él (Suar) lo sabe igual que todo mi entorno. Nunca fue un deseo para mí”, aseguró Robles, quien dejó en claro su postura sobre la maternidad.

Adrián Suar y Rocío Robles fueron captados en un restaurante del barrio de Palermo (Foto: Instagram @SQP_oficial)

Sobre la convivencia, fue igual de clara: “Cuando las cosas avanzan uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara así, sin convivir”. Sin embargo, sí dejó la puerta abierta a uno de sus grandes deseos: “El casamiento sí lo quiero. Todo lo que sea festejar me encanta. ¿Vestirme de blanco y que me festejen? Encantadísima. No tocamos la palabra casamiento, recién nos conocemos. Vamos de a poco”. Aunque no dio el nombre de su enamorado, todos suponían que hablaba del ‘Chueco’ Suar.

Mientras tanto, el reconocido productor de eltrece fue abordado por los medios a la salida de Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez. Las cámaras lo rodearon y la pregunta fue directa: ¿está o no de novio con Rocío Robles? Fiel a su estilo, respondió con humor y cautela: “El día que esté de novio lo voy a decir”. Sobre Rocío, agregó: “Nos conocemos, sí, es divina, gran persona y periodista deportiva. No hay título de graph, me encantaría tirarte uno, pero no hay título”.

Rocío Robles habló de su presente sentimental en diálogo con Intrusos

Además, según contó la periodista Paula Varela en Intrusos (América TV), el vínculo entre Suar y Robles comenzó hace más de un año. “Ellos se conocieron porque Adrián le comentó sobre un trabajo que había hecho Rocío y la invitó al teatro a ver Felicidades. Ella le dijo ‘¿puedo ir con alguien?’ y fue con un amigo. Después, él los invitó a comer. Fueron los tres, cenaron simpáticamente y ahí se pasaron los teléfonos”, relató la panelista. A partir de ese encuentro casual, comenzaron a verse con más frecuencia, siempre lejos de las cámaras. “Se llevan muy bien. No sé si ponerle un título a la relación. Hace un tiempo que están, están muy bien”, agregó.

¿Quién es Rocío Robles, la nueva pareja de Adrián Suar?

Rocío Robles nació el 9 de diciembre de 1992 en Rosario. Criada en una familia de clase media con fuerte compromiso social, creció entre actividades barriales, murgas y deportes. Su historia en los medios empezó de forma inesperada con apenas 14 años cuando fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario, lo que le abrió las puertas al mundo del modelaje.

Luego participó en Miss Mundo Argentina 2014, realizó producciones fotográficas y apareció en distintas tapas de revistas, pero su gran salto mediático llegó en 2012, cuando fue parte del reality La Argentina más linda de Sábado Show, donde se destacó como segunda finalista. Poco después, se sumó como bailarina a ShowMatch, donde permaneció hasta 2017 y se convirtió en un rostro familiar para el público.

Rocío Robles, la actual pareja de Adrián Suar (Foto: Instagram @Rocioroblesok)

Pero en el año 2019 tomó una decisión que marcó un quiebre en su carrera artística. Dejó la Argentina para instalarse en México, donde trabajó como modelo, actriz y conductora. Cuatro años después regresó y se formó en periodismo deportivo y se sumó al staff de F3 (ESPN) donde habla de fútbol.