La reacción de Matías Alé al ver las fotos de su expareja María del Mar con el futbolista alemán

Matías Alé fue sorprendido al aire de Polémica en el bar (América) con las imágenes de su expareja María del Mar Cuello Molar junto al arquero alemán Loris Karius. Luis Ventura quiso indagar sobre su ruptura y el actor dio su punto de vista.

“¿Se podrá saber alguna vez por qué terminó tu relación con María del Mar?”, preguntó el panelista. “La podemos llamar, si querés”, bromeó Alé. “¿Por qué cambió el perfil de su pareja? Vos sos muy diferente”, insistió el periodista. “Y lo bien que hizo. Ella está con el alemán en Grecia. Facha, playa y barco. Yo estoy acá en Niceto Vega”, aseguró el exesposo de la modelo cordobesa que protagonizó un escándalo internacional con el futbolista europeo.

“Yo la amaba, me casé enamorado. Ya está, ya pasó. Me encanta que haya seguido con su vida y esté bien. Yo me quedo con los mejores momentos”, expresó el mediático. “¿Tuviste que hacer separación de bienes?”, le consultó Mariano Iúdica. “No, ¡si duré dos meses! Me casé en octubre y en noviembre me internaron. No sé qué me pasa. Es lo mismo que me pasa con un montón de ex. Yo la pasé bien, duramos poco pero la pasé bien”, concluyó Matías.

María del Mar estuvo en la mira de la prensa extranjera luego de que se filtraran fotos de ella con Karius en las costas griegas. El arquero alemán no había blanqueado la separación de su novia y tuvo que pedirle disculpas públicamente a través de su cuenta de Twitter.

LA NACION