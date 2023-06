Morena Rial reaccionó al ver una foto de Azucena Luna, su madre biológica: “No me veo parecida”

escuchar

Este lunes, Morena Rial rompió el silencio y habló por primera vez de sus padres biológicos, luego de que la mujer que la concibió se pusiera en contacto con ella a través de Facebook. Aunque aseguró que, por el momento, no está interesada en conocerla personalmente, la hija de Jorge Rial escuchó su versión en cuanto a cómo se dio su adopción. Al ver en pantalla una fotografía de la mujer, que reside en Tucumán junto a sus otros hijos, la joven se quedó en silencio y reflexionó: “No me veo parecida”.

“Me buscaron”, contó la mediática, que tiene 24 años y un hijo de cuatro, en diálogo con A la tarde (América). Y siguió: “Me habló una señora, mi mamá biológica, me contactó por Facebook y me contó una historia de Silvia [D’Auro] y mi papá que me hizo enojar. La bloqueé un tiempo y no tengo ganas de renegar ahora”. En tanto, Rial comentó la versión de Azucena Luna, su madre biológica: “Dijo que mi papá, mi progenitor, no me quería tener y la quería hacer abortar. Entonces, ella fue a un juzgado y dijo que quería dar el bebé en adopción, a los cuatro o cinco meses de embarazo”.

Este martes, la mediática apareció en LAM (América) y, en diálogo con Ángel de Brito, habló de Azucena Luna y la llamaron en vivo. “Siempre hablamos por Facebook, yo no la conozco en persona”, señaló. En tanto, el conductor de televisión le preguntó si conocía su rostro. “Sí, también el de mis hermanos y el de mi padre biológico”, apuntó.

Entonces, De Brito mostró una imagen de Luna ante todos y Morena Rial permaneció en silencio. “¿Te ves parecida?”, le consultaron. “No me veo parecida, creo que no. Pero es [su madre biológica]”, destacó.

Además, reveló cómo se siente en cuanto al proceso de adopción cuando nació. “En un momento, le dije a Azucena que ya no hay nada que reprochar. Ella se puede sentir culpable toda su vida por lo que hizo o lo que no hizo, porque la decisión fue de ella, pero yo ya la perdoné”, sentenció.

Azucena Luna contó que conoció a Silvia D’Auro cuando tenía 20 años y ya estaba embarazada de Morena Rial. La mujer, oriunda de Tucumán, señaló que su intención era la de ponerle su propio nombre a su hija, pero que finalmente lo eligió la expareja de Jorge Rial, tras la adopción de la bebé. Además, indicó que sufrió amenazas por parte de ella: “Me dijo: ‘Vos me dejás a la nena, si no, olvidate de tus otros hijos’”.

Cuando los panelistas de LAM le consultaron si tiene intención de mantener un vínculo con ella en persona, Rial respondió tajante: “¿Para qué? ¿Qué me sumaría? ¿Otra desilusión? No”. Y agregó: “Si la tuviese que conocer... Le dije que iba a ir [a Tucumán, donde reside] porque me dijo que estaba enferma. Sé que, si se muere mañana y yo no la conocí, capaz que tengo culpa. Pero, les soy sincera, no me nace”.

