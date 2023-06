Morena Rial contó la insólita razón por la que no pudo abrirse un perfil de Tinder: “Qué horror”

escuchar

Este martes Morena Rial visitó el panel de LAM (América) en el marco de los polémicos dichos en contra de su padre Jorge Rial. Si bien se encuentra en el ojo de la tormenta, la mediática evadió ese tema y contó otras cuestiones más personales, entre ellas, describió cómo es la identidad de su madre biológica y qué sabe de ella. Además, como suele destacar por su picardía, se refirió a un hecho hilarante que experimentó a tres semanas de separarse.

Morena Rial contó su trágico episodio con Tinder

Todo inició en medio del relato de cómo descubrió quién era su progenitora y su origen. En un espacio en el que el panel le preguntó por qué lloró antes de ingresar al estudio de LAM, More lanzó una carcajada y aseguró que no tenía nada que ver con cuestiones vinculadas a su padre o a su madre biológica, sino más bien a cuestiones románticas.

“¿Estás de novia?”, consultó Ángel De Brito y la hija del exconductor de Intrusos contestó: “No, qué de novia…”. “Pero tenés algo?”, repreguntó y More se sinceró: “Estaba, estaba. Me separé hace tres semanas. Era cordobés”. Con humor, las angelitas se rieron y el periodista le imploró: “Por favor, cambiame de provincia”.

Morena Rial Contó que le copiaron su perfil en Tinder Instagram: moreerial

Tras revelar que mantuvo un romance esporádico en la provincia en la cual residió, More contó que se creó un perfil de Tinder con el objetivo de buscar otra pareja o algún encuentro, pero su objetivo se ofuscó porque ya existía otro con su nombre e imagen.

Obviamente esta cuenta no era fehaciente y la hija de Jorge expresó: “Mandinga el Tinder, me hicieron una cuenta y no puede abrir la mía. Había una falsa Morena. Me la cerraron y ahora no puedo abrir una ahora. Igualmente la hice para bolu***, porque a quién voy a encontrar”. Después del episodio hilarante, De Brito contestó: “Nunca se sabe, por ahí te va mejor”. Ante ello, la invitada replicó: “Qué horror, no me gusta”.

Antes del cierre de la entrevista con Rial, el conductor consultó: “More ¿querés ir al Bailando?”. Ante ello, respondió: “Puede ser, sí”. Con un tono irónico, De Brito la regañó debido al gesto de indiferencia que hizo con su rostro: “Bueno, ponele un poquito más de ganas y capaz que te llaman”. “Bueno, si no me dan de baja”, concluyó al final del programa, otra vez destacando las malas actitudes que tendría su padre para con ella.

Morena Rial habló por primera vez de sus padres biológicos y contó cómo fue su adopción: “Me buscaron”

Este lunes en A la Tarde (América), Morena Rial contó el episodio por el cual se vinculó con su madre biológica y cuál fue su primera reacción. “Me buscaron. Me habló una señora, mi mamá biológica, me contactó por Facebook y me contó una historia de Silvia [D’Auro] y mi papá que me hizo enojar. La bloqueé un tiempo y no tengo ganas de renegar ahora”, relató la mediática. Y siguió: “Dijo que mi papá, mi progenitor, no me quería tener y la quería hacer abortar. Entonces, ella fue a un juzgado y dijo que quería dar el bebé en adopción, a los cuatro o cinco meses de embarazo”.

Morena Rial reveló que su madre biológica se contactó con ella

La hija del conductor de televisión contó que su madre biológica vive en Tucumán, que tuvo “tres o cuatro hijos más” que son sus hermanos y que su familia es de carácter muy humilde. “Sé quiénes son, no los conozco y no los quiero conocer. Todavía no. Ella quería que la perdonara y eso no iba a suceder, ya me dio en adopción”, concluyó la joven.

