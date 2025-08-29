La reacción de Sebastián Graviotto tras conocerse que Juana Repetto está embarazada a poco de su separación
Luego de que la influencer diera a conocer la sorprendente noticia a través de un divertido video, su expareja habló con Andrea Taboada al aire de Intrusos (América TV); qué dijo
Cinco meses después de haberse separado de Sebastián Graviotto, Juana Repetto dio a conocer una sorprendente noticia: está embarazada nuevamente y espera su tercer hijo. Sin dudas, el video generó todo tipo de reacciones y especulaciones, pero la más buscada fue la del instructor de snowboard. En diálogo con Andrea Taboada en Intrusos (América TV), el joven confirmó que es el padre del bebé en camino. “Se agranda la familia, se viene el cuarto”, expresó en un mensaje a la periodista.
Lo más llamativo fue que Sebastián reveló cómo fue el encuentro entre ambos. “En estos seis meses, una noche la invité a cenar, la pasamos bien y, bueno, pasó lo que pasó”, contó. Sin embargo, Sebastián aclaró que como pareja están “alejados”, pero siempre “con amor y haciendo equipo”. “Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”, concluyó.
Como Juana no aclaró quién era el papá, los usuarios en las redes sociales se llenaron de intriga y muchos de ellos escribieron en el perfil de Instagram de él y le preguntaron si era el padre del bebé en camino. “Acá de chusma, ¿sos el papá del bebé?“, escribió un seguidor; mientras que otro comentó: ”Acá viendo comentarios del supuesto ‘papá’“.
Todo comenzó esta mañana, cuando Juana Repetto anunció en una historia de Instagram la gran noticia: “Acabo de tirar la bomba del año en un reel”. “Caídas del bocho todas, a otro nivel. Me lo tenía guardadísimo. ¡Las preguntas que se van a hacer!”, sumó, misteriosa y divertida. En la grabación, la actriz jugó al misterio hasta el final: primero mostró un video de varias chicas bailando con la leyenda “otras mujeres recientemente separadas” y luego se mostró a ella misma en ese estado, pero durante una extracción de sangre, en una ecografía y por último con un test de embarazo positivo.
Cabe destacar que la relación entre Juana y el instructor tuvo varias idas y vueltas. Según contó ella en sus redes, la primera vez que lo vio fue cuando él era participante de Gran Hermano 2007 y quedó enamorada a primera vista. “Moría de amor por él”, dijo en su momento.
El primer contacto tuvo lugar cuando la hija de Nicolás Repetto era adolescente y coincidió con Sebastián en una fiesta. Ahí hubo un breve acercamiento que no prosperó. La segunda oportunidad fue en 2010, gracias a una amiga en común que los presentó. Esa vez vivieron una relación adolescente y fugaz, y no fue hasta el tercer reencuentro que realmente decidieron apostar por el amor.
Fue entonces que Juana le contó al mundo que había comenzado una “especie de relación” con Sebastián, sin sospechar que meses más tarde apostarían a una vida juntos, con una familia ensamblada, ya que ella ya era madre soltera de Toribio y él, por su parte, de Lupe, con una expareja.
El 10 de noviembre de 2020, se casaron por civil y postergaron la celebración por la pandemia del coronavirus. El gran festejo tuvo lugar el 4 de marzo de 2023, en la Estancia Carabassa de Pilar. Pero años antes, en junio de 2021,la pareja tuvo a Belisario, su único hijo en común. Ahora, Juana Repetto y Sebastián Graviotto -que continúan separados- esperan la llegada de un nuevo bebé para volver a agrandar la familia.
