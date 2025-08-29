Juana Repetto sorprendió al contar que está embarazada: “La bomba del año”

A cinco meses de haberse separado de Sebastián Graviotto, Juana Repetto sorprendió a todos con una noticia “bomba” sobre su vida personal: a través de un divertido video contó que está embarazada. Si bien no hizo referencia a los detalles ni a la identidad del padre en sus redes sociales, trascendió que está de tres meses.

“Acabo de tirar la bomba del año en un reel”, anunció en una historia de Instagram esta mañana. “Caídas del bocho todas, a otro nivel. Me lo tenía guardadísimo. ¡Las preguntas que se van a hacer!”, sumó, misteriosa y divertida. En el reel, Juana jugó al misterio hasta el final: primero mostró un video de varias chicas bailando con la leyenda “otras mujeres recientemente separadas” y luego se mostró a ella misma en ese estado pero durante una extracción de sangre, en una ecografía y por último con un test de embarazo positivo.

La encargada de confirmar la información y aportar más datos fue Fernanda Iglesias. “Ayer me llegó la noticia de que Juana Repetto está embarazada de tres meses, de un varón”, contó al periodista en el ciclo de eltrece Puro Show. Luego, reveló el dato que todos estaban esperando: “Está embarazada de su ex, Sebastián Graviotto”, agregó.

Juana Repetto junto a sus hijos Toribio y Belisario (Foto: Instagram @juanarepettook)

Tras repasar que estaban separados desde hace un tiempo y que cada uno estaba haciendo su vida, Iglesias contó un poco más sobre el acercamiento de la expareja. “Parece que él estaba mal porque la temporada no fue buena -él es instructor de esquí-. En una de las visitas a Juana renace el amor y Juana queda embarazada”, agregó. Además, confió que siguen separados pese a las novedades.

El volantazo de Juana Repetto

El 6 de junio, luego de compartir su nueva pasión por la cerámica con sus seguidores, la actriz abrió la cajita de preguntas de Instagram y se sinceró cuando una usuaria indagó si volvería a apostar al amor y a ser madre.

Juana Repetto reveló si tiene ganas de volver a enamorarse y ser madre

“No lo puedo saber. Lamentablemente, siento que es algo medio incontrolable. Uno no puede decidir enamorarse. Puede pasarte sin que tengas ganas o tener muchas ganas y que no te suceda”, comenzó.

Y continuó: “Y con respecto a otro hijo, casi que creería que más no que sí, pero tampoco es que te digo ‘ni en pedo, cierro la fábrica’. Creería que no. En este momento no tendría un hijo en lo absoluto, pero todavía no cumplí 36…”.

Una mudanza diferente a lo esperado

Juana Repetto mostró cómo está su nueva casa, a solo diez días de la mudanza

En medio del proceso personal que implicó la ruptura, la actriz tomó la decisión de mudarse sola junto a sus dos hijos a la casa que proyectó y comenzó a construir junto a su expareja.

Fiel a su estilo cercano en redes sociales, hace poco publicó una postal de sus hijos durmiendo junto a ella por primera vez en su nueva morada. Durante los últimos tres meses, no hubo indicios en su ida y vuelta con su comunidad de su flamante embarazo, aunque sí muchas referencias al proceso final de su casa y rol como madre.

La historia de amor entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto

La gran boda de Juana Repetto y Sebastián Graviotto foto: Fabián Heredia de Punto Avi

La relación entre la actriz y el instructor de esquí tuvo varias idas y vueltas. Según contó Repetto, la primera vez que lo vio fue cuando era participante de Gran Hermano 2007 y quedó enamorada a primera vista: “Moría de amor por él”, dijo en su momento.

El primer contacto tuvo lugar cuando Juana era adolescente y coincidió con Sebastián en una fiesta. Ahí hubo un breve acercamiento que no prosperó. La segunda oportunidad fue en 2010, gracias a una amiga en común que los presentó. Esa vez vivieron una relación adolescente y fugaz, y no fue hasta el tercer reencuentro que realmente decidieron apostar por el amor.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto vivieron una historia de amor llena de reencuentros Ig / @sebastiangraviotto

El 10 de noviembre de 2020, se casaron en una ceremonia íntima y postergaron la celebración por la pandemia del coronavirus. El gran festejo tuvo lugar el 4 de marzo de 2023, en la Estancia Carabassa de Pilar. El 20 de junio de 2021, nació Belisario, su único hijo en común; ella, en tanto, ya era madre de otro varón, Toribio.