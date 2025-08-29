Antonela Roccuzzo emocionó a todos al dejar ver la foto que eligió como fondo de pantalla de su celular

Indiscutidamente, Antonela Roccuzzo se convirtió en una de las argentinas más queridas. Su bajo perfil, su radiante sonrisa y su apoyo incondicional a Lionel Messi le valieron el cariño y respeto de la gente. Muchas veces es la encargada de compartir con los fanáticos la intimidad de la vida familiar, desde sus vacaciones, hasta sus jornadas en la cancha o simplemente las tardes de mates en su casa. Ahora, sin querer, dejó entrever la foto que tiene en la pantalla de inicio de su teléfono celular. Lo llamativo es que la imagen que eligió no solo representa un momento trascendental en la carrera de su marido, sino en la vida de todos los amantes del fútbol.

El miércoles 27 de agosto, el Chase Stadium fue sede de la semifinal de la Leagues Cup entre Inter Miami y Orlando City. El partido marcó el regreso de Lionel Messi como titular luego de una lesión que lo mantuvo lejos del campo de juego por varias fechas. El equipo visitante abrió el marcador al final del primer tiempo, pero en el segundo, el capitán argentino volvió a hacer de las suyas: marcó el empate desde el punto de penal y dos minutos antes de que terminara el tiempo reglamentario le dio ventaja a su equipo con un golazo.

Como siempre, su familia estuvo presente. Antonela Roccuzzo vio todo el partido desde el sector VIP, junto a sus dos hijos mayores, Thiago (12) y Mateo (9). En las imágenes que se viralizaron no se pudo advertir la presencia de Ciro (7), el más pequeño. Pero, las cámaras no solo captaron el futbolista, sino también a la primera dama del fútbol y dejaron entrever un especial detalle de su celular.

En su celular, Anto Roccuzzo tiene una foto de Leo Messi dándole un beso a la copa del mundo (Foto: Instagram @juan__ch0)

En una de las imágenes que se viralizaron, se pudo ver a la rosarina con su teléfono en la mano. Como estaba desbloqueado, se pudo ver la imagen que tiene en su pantalla de inicio. Se trata de una foto de Messi dándole un beso a la copa del mundo tras ganar la final contra Francia en el Estadio Lusail.

La foto de Messi que tiene Anto Roccuzzo como fondo de pantalla en su celular FRANCK FIFE - AFP

Esta no es la primera vez que se pudo ver de cerca el celular de la rosarina. En agosto de 2023, también durante un partido de Inter Miami, dejó entrever su imagen de fondo de pantalla bloqueada, la cual también se tomó en Qatar: una postal que los cinco se sacaron en el campo de juego tras el triunfo. No se sabe si aún la utiliza o si decidió reemplazarla por la de Leo con la copa del mundo. De todas maneras, la foto familiar es una de las fotos favoritas del matrimonio, puesto que así como ella también la eligió de foto de perfil de Instagram, en 2023, Tomás Messi, sobrino del 10, reveló que su tío la tenía en su perfil de WhatsApp.

El emotivo festejo de Lionel Messi con sus hijos tras su golazo con Inter Miami

Durante el partido de Inter Miami y Orlando City, el clan Messi-Roccuzzo vivió un emotivo momento que dio la vuelta al mundo. Tras marcar el segundo gol, el cual le habilitaba a su equipo el pase a la final, el jugador corrió al sector VIP de la tribuna donde se encontraba su familia. Tras extender las manos para que los niños que estaban allí pudieran tocarlo, abrazó a sus dos hijos mayores, Thiago y Mateo, quienes lo esperaban de pie, ansiosos. Antonela Roccuzzo estaba unos metros más atrás y los miraba con una sonrisa radiante, llena de amor y ternura.

Con el triunfo, Las Garzas pasaron a la final de la Leagues Cup que se disputará el domingo 31 de agosto a partir de las 21 (hora argentina) en el Lumen Field de Seattle. Si quieren levantar la copa, deberán vencer a Seattle Sounders.