Cumplió: la profecía de Taylor Swift tras su compromiso con Travis Kelce

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores cuando, el 26 de agosto, anunció oficialmente su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce. La cantante de 35 años está viviendo lo que alguna vez ella llamó “sus sueños más increíbles”.

La noticia la dio mediante una publicación conjunta en su cuenta de Instagram. Esto no solo generó una ola de reacciones entre sus seguidores, sino que muchos ya están imaginando cómo será la “boda del año”. Algo que llamó la atención de los fans de la artista es que, siendo apenas una adolescente, predijo a qué edad exacta se casaría. Aunque en ese entonces lo dijo en “broma”, hoy es una realidad.

El anillo de compromiso dejó a todos boquiabiertos (Foto: @taylorswift)

Esta es la profecía que cumplió Taylor Swift tras comprometerse con Travis Kelce

Con el anuncio de su compromiso, se volvió viral una entrevista en la que dijo que no planeaba casarse hasta los 35 años y que su música era lo más importante. “Mi música siempre será el lugar donde voy a ser personal. No me guardo nada en esa categoría”, dijo en ese entonces.

La antigua entrevista a Taylor Swift

Al ver la seriedad y seguridad con la que respondió Taylor Swift, la entrevistadora quiso hacer un par de bromas y le preguntó si su madre imponía la regla de esperar hasta los 35 años. “Entonces no lo sabremos hasta que te cases y tu mamá está aquí, así que, ¿Mamá? ¿No puede casarse hasta los 35?”, dijo la conductora, a lo que la artista de ‘Bad Blood’ comentó: “No, no, será tarde”.

Aunque en ese momento lo dijo sin pensarlo, sus seguidores hoy lo ven como una profecía que se cumplió y que está viviendo su sueño de “cuento de hadas” con la estrella de los Kansas City Chiefs.

Taylor Swift compartió una serie de fotos en las que se la ve junto a Travis Kelce, acompañadas de un mensaje sencillo, pero que emocionó a todos sus fanáticos. “Tu maestra de inglés y tu maestro de gimnasio se van a casar”, acompañada de un emoji de dinamita.

El padre del jugador reveló en una entrevista con el canal News 5 que la propuesta había ocurrido dos semanas antes, y que el momento tuvo lugar en el jardín de la casa de Travis.

*Por Wendys Pitre Ariza