Ailén Cova, la novia Alexis Mac Allister, mostró dónde pasó unas lujosas vacaciones

Atrás quedó el bajo perfil que había adoptado Ailén Cova luego que se conociera el comienzo de su romance con Alexis Mac Allister, en medio de una inesperada separación de quien fue su novia por cinco años, Camila Mayan. Alejada de aquel escándalo mediático, la nueva pareja del campeón mundial dejó de resguardar sus publicaciones en Instagram y comenzó una nueva etapa en la que comparte abiertamente cómo es su nueva vida en Europa. Recientemente, se tomó vacaciones en Ibiza y no dudó en mostrar detalles de su viaje.

En diciembre de 2022, Alexis Mac Allister se consagraba campeón del Mundo y en medio de los festejos posteriores en la Argentina, decidió ponerle fin a la relación con Camila, con quien convivía en Inglaterra. Lo polémico fue que casi inmediatamente se conoció que había comenzado un romance con quien -hasta entonces- era su mejor amiga, Ailén. El escándalo que se desató hizo que los protagonistas se llamaran al silencio, mientras reconstruían sus vidas por caminos separados.

Alexis Mac Allister y Camila Mayan se separaron luego del Mundial de Qatar Instagram @camimayan

Mientras tanto, Cova decidió limitar el acceso del público en sus redes sociales, ya que se convirtió en el foco de las críticas, debido a que se indicaba que su relación había comenzado en paralelo a que la tenía Mac Allister con su expareja. Además, la diseñadora se mudó a Inglaterra y mantuvo un gran hermetismo al respecto. Sin embargo, a cinco meses de aquel gran momento de exposición, Ailén dejó atrás su postura y le dio la bienvenida a su “nuevo Instagram” al decidir conservar su perfil, pero borrar las publicaciones anteriores y comenzar de cero con acceso para todos los usuarios.

Para su segunda publicación, decidió mostrar sus lujosas vacaciones en Ibiza, mientras su novio continúa con sus responsabilidades laborales en el Brighton de la Premier League de Inglaterra. Con días más cálidos en Europa, la joven diseñadora aprovechó para alojarse en un hotel frente al mar, con una vista paradisíaca.

Ailen comenzó a compartir contenido en redes sociales (Foto Instagram @ailencova)

La joven también se mostró posando con el mar de fondo. Para la ocasión, lució un vestido verde con aberturas a los costados, que combinó con accesorios dorados. Rápidamente, cosechó cientos de “Me gusta” y diversos halagos por parte de su círculo íntimo, ya que mantiene restringidos los comentarios y solo pueden escribirle aquellas personas que ella dispuso.

Ailen Cova pasó sus vacaciones en Ibiza (Foto Instagram @ailencova)

Por su parte, Camila Mayan también comenzó un nuevo capítulo en su vida, instalada en Buenos Aires y con una gran apuesta como influencer de moda. Diariamente, comparte sus looks, al tener una gran recepción de sus más de 300 mil seguidores. Recientemente, comenzó su carrera como modelo para reconocidas firmas del país.

Camila vive en Buenos Aires y se perfila como influencer de moda (Foto Instagram @camimayan)

Semanas atrás, habló por primera vez acerca de su vida actual y de cómo vivió su separación de Alexis, con el inesperado nuevo romance de él. “Hay que pasarlo y no queda otra. Es proceso que tarda. Me pasa que tengo mis días, pero creo que se puede estar bien o no estar bien al mismo tiempo, es muy loco. Creo que es así”, sostuvo ante las cámaras de LAM (América). Y agregó: “Todo es difícil y no me voy a meter en detalles. Me sorprendo bastante de todo lo que voy pasando. No soy una persona que se queda tirada y con la familia de él está todo bien”.

