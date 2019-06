La reacción de Furriel al ser consultado por el embarazo de Eva de Dominici

Los actores estuvieron en pareja durante dos años y medio hasta su separación en agosto de 2018. Fuente: Archivo

Joaquín Furriel estuvo en pareja durante dos años y medio con Eva de Dominici hasta su separación a mediados del año pasado. En el último abril, la actriz reveló su relación con Eduardo Cruz, hermano de Penélope. Poco tiempo después empezaron a circular los rumores de embarazo, aunque por ahora Eva decide no confirmarlo.

Esta semana el protagonista de Hamlet en el San Martín visitó Pampita Online y comentó que sigue en contacto con su ex novia. Obviamente la conductora no dejó pasar el momento y le recordó que "dicen que está embarazada". "Dicen eso", repitió Furriel y cuando Pampita quiso indagar, el actor fue tajante sin negar lo que parece ser un secreto a voces: "Soy muy discreto".

La modelo no dejó el tema ahí y le preguntó a Joaquín si le gustaría una posible maternidad de su ex novia. "Si ella es feliz con eso, sí, por supuesto", dijo. "Eva decidió vivir en Los Angeles hace un tiempo. A Eduardo lo conozco porque tenemos amigos actores en común. Él vive en Los Ángeles y me pone feliz porque ella está allá", comentó.

"Me hablaron muy bien de él, me dijeron que es un pibe bárbaro y eso me pone contento", concluyó sobre la nueva relación de De Dominici.

"¡Es el mejor ex del mundo!", bromeó Pampita.