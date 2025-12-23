La hermana de Messi chocó con su camioneta en Miami y tuvo que postergar su casamiento

María Sol Messi, la hermana de Lionel Messi, sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Miami en la previa de su casamiento que estaba pautado para el próximo 3 de enero en la ciudad de Rosario. La joven de 32 años sufrió distintas lesiones, entre ellas, quemaduras y la fractura de dos vertebras.

La noticia fue difundida por Ángel de Brito el lunes a la noche en el programa LAM y confirmada por Celia Cuccittini, la madre de Lionel y María Sol, quien se comunicó con el periodista. “Tengo información que ya la chequeé: tuvo un accidente la hermana de Messi”, dijo De Brito y aseguró: “Está bien. Está fuera de peligro”.

Mari Sol Messi en 2017 en la previa del casamiento de Lionel en Rosario Marcos Brindicci - Reuters

Según explicó el periodista, María Sol habría sufrido una descompensación mientras manejaba una camioneta en Miami, lo que provocó que chocara contra una pared.

Como consecuencia del accidente, “sufrió una quemadura muy importante en la muñeca”, señaló De Brito y agregó información que le precisó Celia: “Tiene dos vertebras fracturadas, fractura en el talón y en la muñeca".

A pesar de la gravedad del accidente, que habría sucedido en la última semana, María Sol llegó a la Argentina y se encuentra en Rosario realizando una rehabilitación.

María Sol Messi y Julian Arellano en el casamiento de Leo y Antonela Roccuzzo el 30 de junio de 2017 (Foto: Instagram @tuli_arellano9)

“Llora porque es cero mediática y no sabe hacer notas ni cómo se filtró la información”, le confesó Celia a De Brito, quien afirmó: “Se va a retrasar el casamiento, que de última es lo menos importante, porque tiene un rehabilitación muy larga”.

La hermana de Messi tenía planificada su boda para el próximo sábado 3 de enero de 2026. Su prometido es Julián “Tuli” Arellano, el actual entrenador de la categoría sub-19 de Inter Miami, con quien está de novia desde hace al menos 12 años.

La historia de amor entre ambos se remonta a su adolescencia en Rosario, donde tenían amigos en común y se conocían desde muy chicos en el barrio La Bajada.

Antonela junto a sus hijos Thiago y Mateo, más María Sol y Celia, la hermana y la mamá de Messi @antoroccuzzo88

El joven aficionado al deporte tuvo cierto vínculo con los hermanos de Leo Messi cuando compartieron cancha en algunos partidos barriales y, ya de mayor, se convirtió en entrenador de fútbol.

En la actualidad, tras la llegada del astro argentino a Inter Miami, el joven rosarino fue convocado para trabajar en el club de la MLS.

Por su parte, María Sol Messi es empresaria, trabaja como diseñadora de moda y es dueña de la marca de trajes de baño femeninos Bikinis Río.