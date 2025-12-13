La hija de Joaquín Furriel y Paola Krum se graduó y los actores no pudieron ocultar su orgullo

Esta semana, Paola Krum y Joaquín Furriel se reunieron para compartir un momento muy especial, el egreso de Eloisa, su hija de 17 años, del colegio secundario. La egresada compartió fotos de su acto de colación, del momento en el que recibió su título y del festejo junto a sus padres. Las caras de emoción, orgullo y felicidad de los actores valieron más que mil palabras.

“Agradecida para toda la vida con mi colegio hermoso, mi mamá, mi papá y mi novio”, comentó Eloisa Furriel en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram. Para la ocasión eligió un vestido corto al cuerpo bordado en color negro de escote corazón y espalda abierta. Sumó unos zapatos de taco y optó por un intenso maquillaje en tonos grises y el cabello suelto con los rulos al viento. Durante la ceremonia, se sentó junto a sus compañeros de clase y cuando le llegó su turno, subió al escenario a recibir su diploma. Hacia el final del acto se dio un apasionado beso con su novio, quien también finalizó sus estudios.

Paola Krum y Joaquín Furriel acompañaron a su hija Eloisa en su acto de egreso del colegio secundario (Foto: Instagram @elofurriel_)

Asimismo, hubo espacio para hacer una divertida sesión de fotos familiar para capturar un día inolvidable. Krum y Furriel posaron con su hija por separado y también juntos. Ninguno de los dos pudo ocultar el orgullo y la emoción que les provocó compartir con ella un momento tan tracen detal en su vida. “¡Felicitaciones mi amor! Se viene tu viaje ahora y eso es algo fascinante. Te admiro", escribió el actor de El reino y dio a entender que próximamente su hija realizará un importante viaje para coronar la finalización del secundario.

Madre e hija durante el acto académico (Foto: Instagram @elofurriel_)

Joaquín Furriel dijo presente en la entrega de diplomas de su hija (Foto: Instagram @elofurriel_)

Si bien no se sabe cómo continuará el futuro académico de la joven, en reiteradas oportunidades su madre remarcó que tenía un gran talento para la música y estudiaba para perfeccionarse. En diálogo con LA NACION en junio de 2024, la protagonista de El primero de nosotros contó que su hija tenía un don único. “Canta como los dioses, toca muy bien el piano y compone. Tiene mucha lucidez y toma cosas del padre y mías. Por ahora observa, está en un proceso de aprendizaje y estudio. Cuando crea que es el momento para mostrar lo que hace, sin duda lo hará. Hace tiempo que me ofrecen trabajos para ella o de hacer notas juntas, pero por ahora no quiere. No quiere salir al medio como ‘la hija de...’, sino salir con algo concreto y que después se enteren quiénes son sus padres”, expresó.

Eloisa Furriel finalizó el colegio secundario y recibió su diploma (Foto: Instagram @elofurriel_)

Durante el acto, Eloisa compartió un romántico momento con su novio, quien también se egresó (Foto: Instagram @elofurriel_)

Eloisa es la única hija de Furriel y Krum. Los actores se conocieron en 2005 cuando interpretaron a Oberón y Titania en Sueño de una noche de verano en el Teatro San Martín y allí surgió el amor. Al año siguiente trabajaron junto a Pablo Echarri en Montecristo. El 9 de febrero de 2008 se convirtieron en padres y tres años después se separaron. Aunque el vínculo de pareja llegó a su fin hace 14 años, siempre tuvieron en claro que la prioridad era su hija. Logran balancear sus agendas para estar siempre presentes en su vida y construyeron una relación de respeto y acompañamiento mutuo.