La reacción que tuvo el hijo de Lizy Tagliani al enterarse de la identidad de género de su mamá

Lizy Tgliani se sinceró en el sillón de Georgina Barbarossa sobre su presente como mamá. Durante la emisión de A la Barbarossa (Telefe),se refirió a la curiosidad de Tati, su hijo, acerca de su identidad de género. En esa línea, habló de la insólita reacción que tuvo el menor después de conocer a fondo su pasado.

“El otro día Tati dijo: ‘Mamá es un varón’. Y Sebastián [su esposo], que es correcto, le dijo que no hable así. Entonces nos sentamos en el sillón y le conté. Le expliqué que nunca quise ser un varón, que siempre quise ser una nena. Entre todos los sueños que tenía, siempre había querido formar una familia y tener un hijo hermoso como él. Le dije que fue bueno que se quedó con nosotros”, relató Tagliani.

Lizy Tagliani le explicó a su hijo por qué ahora es una mujer (Fuente: Telefe)

Después de escuchar a su mamá, Tati se olvidó enseguida y le pidió un Lamborghini. “Quiero ser honesta con él como fui casi toda mi vida. Me parece que la honestidad recobró en mí el doble de valor que tenía siempre. No me daba cuenta pero en mi familia éramos así. De hecho, pago la casa sin pagaré simplemente por ser el hijo de Tina”, sostuvo la conductora.

A lo largo de la conversación, Tagliani adelantó que ya le dieron la adopción definitiva de Tati y se explayó sobre su rol de madre. “Estamos muy contentos, pasando un momento mágico. Es lindo cuando tiene un cierre lindo. El proceso fue duro y por momentos sigue siendo duro. Ahora que no tengo miedo con respecto a él, me atrevo a decir otras cosas que me pasaban y no me daba cuenta porque quería priorizarlo”, expresó.

Y reconoció: “Con esto entendí que el ‘lo hago por mis hijos’ es mucho más profundo el mensaje. Significa hacer cualquier cosa por un hijo y sobre todo en ese entonces por un hijo que no era todavía mío”. Además, aprovechó para recalcar que la disputa legal con Viviana Canosa continúa y seguirá “hasta el final”.

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En agosto del 2024, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se convirtieron en padres de Tati y la conductora lo contó con una emotiva foto en sus redes sociales. Durante el proceso de adopción y hasta hoy en día, decidió resguardar la identidad del menor para que no implicara un riesgo en la custodia definitiva.

La tierna foto con la que Lizy Tagliani anunció que junto a su marido se convirtieron en padres de su hijo adoptivo, Tati (Foto: Instagram @lizytagliani)

“La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas; no podemos garantizarte el resultado, pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad. Nuestra familia empezó a viajar en este universo hermoso de cuidar tus caídas, acompañar tus sueños, cuidar tus noches y jugar tus días. No esperamos nada más de lo que vos quieras darnos. Me llena el alma escucharte decirme ‘mamá’ o a Sebastián ‘papá’, pero queremos que sepas que no buscábamos ninguna etiqueta, solo cambiar tu vida y la nuestra para siempre”, escribió aquel año.

Asimismo, en una entrevista con Georgina Barbarossa, Nebot describió cómo fueron los primeros días con Tati: “Vinculamos muy bien, fue rápido. Cuando me sonó el teléfono, atendí y me avisaron; estaba muy, pero muy emocionado. En ese momento, no sabés qué preguntar; ellos te llaman y no te pueden dar datos del chico, solo te dicen: ‘Quedaste seleccionado, tienes que ir tal día’. Yo no podía esperar a contarle a mi esposa”. De esta manera, la familia de Tagliani se convirtió en lo que ella deseó siempre. Aunque todavía reconoció que tiene ciertos miedos en el cuidado del pequeño, esta etapa le cambió la vida por completo.