La reacción que tuvo el hijo de Lizy Tagliani al enterarse de la identidad de género de su mamá
La conductora recordó un episodio reciente con el pequeño en donde le explicó por qué primero fue un varón y ahora es una mujer
- 4 minutos de lectura'
Lizy Tgliani se sinceró en el sillón de Georgina Barbarossa sobre su presente como mamá. Durante la emisión de A la Barbarossa (Telefe),se refirió a la curiosidad de Tati, su hijo, acerca de su identidad de género. En esa línea, habló de la insólita reacción que tuvo el menor después de conocer a fondo su pasado.
“El otro día Tati dijo: ‘Mamá es un varón’. Y Sebastián [su esposo], que es correcto, le dijo que no hable así. Entonces nos sentamos en el sillón y le conté. Le expliqué que nunca quise ser un varón, que siempre quise ser una nena. Entre todos los sueños que tenía, siempre había querido formar una familia y tener un hijo hermoso como él. Le dije que fue bueno que se quedó con nosotros”, relató Tagliani.
Después de escuchar a su mamá, Tati se olvidó enseguida y le pidió un Lamborghini. “Quiero ser honesta con él como fui casi toda mi vida. Me parece que la honestidad recobró en mí el doble de valor que tenía siempre. No me daba cuenta pero en mi familia éramos así. De hecho, pago la casa sin pagaré simplemente por ser el hijo de Tina”, sostuvo la conductora.
A lo largo de la conversación, Tagliani adelantó que ya le dieron la adopción definitiva de Tati y se explayó sobre su rol de madre. “Estamos muy contentos, pasando un momento mágico. Es lindo cuando tiene un cierre lindo. El proceso fue duro y por momentos sigue siendo duro. Ahora que no tengo miedo con respecto a él, me atrevo a decir otras cosas que me pasaban y no me daba cuenta porque quería priorizarlo”, expresó.
Y reconoció: “Con esto entendí que el ‘lo hago por mis hijos’ es mucho más profundo el mensaje. Significa hacer cualquier cosa por un hijo y sobre todo en ese entonces por un hijo que no era todavía mío”. Además, aprovechó para recalcar que la disputa legal con Viviana Canosa continúa y seguirá “hasta el final”.
En agosto del 2024, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se convirtieron en padres de Tati y la conductora lo contó con una emotiva foto en sus redes sociales. Durante el proceso de adopción y hasta hoy en día, decidió resguardar la identidad del menor para que no implicara un riesgo en la custodia definitiva.
“La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas; no podemos garantizarte el resultado, pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad. Nuestra familia empezó a viajar en este universo hermoso de cuidar tus caídas, acompañar tus sueños, cuidar tus noches y jugar tus días. No esperamos nada más de lo que vos quieras darnos. Me llena el alma escucharte decirme ‘mamá’ o a Sebastián ‘papá’, pero queremos que sepas que no buscábamos ninguna etiqueta, solo cambiar tu vida y la nuestra para siempre”, escribió aquel año.
Asimismo, en una entrevista con Georgina Barbarossa, Nebot describió cómo fueron los primeros días con Tati: “Vinculamos muy bien, fue rápido. Cuando me sonó el teléfono, atendí y me avisaron; estaba muy, pero muy emocionado. En ese momento, no sabés qué preguntar; ellos te llaman y no te pueden dar datos del chico, solo te dicen: ‘Quedaste seleccionado, tienes que ir tal día’. Yo no podía esperar a contarle a mi esposa”. De esta manera, la familia de Tagliani se convirtió en lo que ella deseó siempre. Aunque todavía reconoció que tiene ciertos miedos en el cuidado del pequeño, esta etapa le cambió la vida por completo.
Otras noticias de Celebridades
Icónica. El osado look de Aryna Sabalenka en la previa a su debut en el Miami Open: “Tigresa”
Los motivos. Evangelina Anderson contó la verdad detrás de su histórica rivalidad con Wanda Nara
MasterChef Celebrity. Ian Lucas y Sofía Gonet, los influencers que se disputan la gran final y buscan coronarse en la cocina
- 1
Jane Fonda, furiosa con Barbra Streisand por el homenaje a Robert Redford en los Oscar: “¡Yo tengo más que decir de él!”
- 2
MasterChef Celebrity: en medio de la tensión por la semifinal, Maxi López reveló “lo único que Wanda siempre preparó bien”
- 3
Andrea del Boca sorprendió en Gran Hermano al hablar de su pasado con Luis Miguel: “Muy especial para mí”
- 4
La drástica decisión que tomó Sebastián Graviotto tras la llegada de su cuarto hijo: qué dijo Juana Repetto