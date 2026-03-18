Emily Ceco reveló más detalles del juicio contra su ex Santiago Martínez: “Me rompió los vasos capilares de los ojos”

En febrero de 2025, Emily Ceco, exparticipante Love is Blind (Netflix) denunció por violencia de género a su marido Santiago Martínez, a quien conoció dentro del reality. La joven se pronunció sobre las violentas situaciones que experimentó en la intimidad y presentó una denuncia ante la justicia. El abogado Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, se hizo cargo de representarla. Actualmente se lleva a cabo el juicio y en una semana se conocerá el veredicto. Este miércoles, la joven habló de cómo atraviesa este difícil momento y contó detalles del proceso judicial.

“Mi versión es la única real”, aseguró Ceco en La mañana con Moria (eltrece). “La relación fue violenta desde el principio de parte de él. Sufrí muchas veces violencia de género hasta el 8 de febrero de 2025 que intentó matarme”, expresó.

En 2025, Emily Ceco de Love is Blind denunció a su marido Santiago Martínez por violencia de género (Foto: Instagram @santunahuel)

El juicio se lleva a cabo en Morón. Según explicó Castillo, van a a pedir 16 años de prisión por considerarlo “autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio en grado de tentativa agravado por ser en un contexto de violencia de género y también lesiones leves reiteradas”.

En lo referido al procedimiento legal, Ceco comentó que, según sus familiares, el abogado de Martínez - que según reveló Gustavo Méndez se trata de Roberto Altarrui “postulado a concejal por el partido de Ituzaingó” - “ingresó a la sala y saludó y se reía con los jueces”. “Me da mucho miedo porque mas allá de que el abogado haya tenido unas actitudes bastante horribles para conmigo dentro del juicio, que este teniendo este tipo de familiaridad con los jueces me parece horrible”, acotó.

Emily Ceco habló del juicio contra Santiago Martínez

En cuanto a cómo fue su reencuentro con Martínez, a quien recién volvió a ver en el juicio, explicó que hizo todo lo posible por no mirar a los ojos y que Cinthia Fernández, a quien definió como su “acompañante emocional”, se sentó entre ellos para crear una barrera para evitar que cruzaran miradas.

“Me dijeron que mientras yo declaraba el se estrujaba las manos, se mordía la boca, se rasguñaba las piernas, se pegaba trompadas. Es horrible porque me hace pensar que en el momento en el que yo estaba contando mi verdad frente a los jueces, él se hubiese levantado y me hubiese pegado. A ese nivel de violencia estamos hablando”, relató la mujer.

El juicio se lleva adelante en Morón y el 25 de marzo se conocerá la resolución

Asimismo, dijo que Martínez “llevó a su perito de parte y dijo que era una persona neurótica, carente de empatía, que no podía controlar sus emociones, sobre todo cuando estaba enojado”. También remarcó que no pudo estar en su audiencia: “Terminé siendo asistida por la ambulancia porque casi me desmayo”. No obstante, aseguró que lo poco que escuchó eran mentiras y que argumentó que la persona violenta dentro de la relación era ella.

Durante el proceso judicial, trascendieron varias imágenes que dieron cuenta de las lesiones que sufrió Ceco. Algunas de las más impactantes, fueron los moretones en los ojos.

Emily Ceco dio detalles del juicio por violencia de género contra su ex Santiago Martínez (Foto: Captura / eltrece)

Sobre esto, reveló: “Yo me tengo que maquillar muchísimo todos los días porque me rompió los vasos capilares de los ojos. Me quedaron como unas ojeras marcadas muy profundas. Me hizo muchísimos tratamientos y mi dermatóloga me dijo que es irreversible“.