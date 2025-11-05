Lizy Tagliani sigue su disputa contra Viviana Canosa: “Queremos el debate y la retractación pública”

El escándalo que comenzó en abril con las acusaciones públicas de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani por presuntos delitos graves como corrupción de menores y trata y que luego fueron denunciados en Comodoro Py, sumó esta semana un nuevo capítulo: la Justicia dispuso la suspensión del proceso que se había iniciado por la demanda de la conductora de La peña de morfi contra la periodista por calumnias e injurias. Ante la noticia, Tagliani decidió presentar un recurso de apelación. “Queremos el debate y la retractación pública”, aseguró Andrés Gauto, su abogado a LA NACION.

Lizy Tagliani está decidida a luchar por una retractación pública de Viviana Canosa Foto: Instagram @Lizytagliani

La noticia sobre la suspensión del proceso legal la dio Ángel de Brito anoche en LAM. El conductor contó que para evitar el litigio penal, Canosa había decidido pagar las multas correspondientes por sus declaraciones. En consecuencia, el juicio penal -aseguró el periodista- quedó detenido. “Pagar las multas quiere decir hacerse cargo. Que no querés que se llegue a un veredicto”, sumó.

Gauto, el abogado de Tagliani, confirmó la información a LA NACION esta mañana y, en diálogo con este medio, explicó que en el transcurso del día de hoy realizarán un recurso de apelación contra la medida. “Nosotros queremos el debate y la retractación pública de parte de ella, más allá de que la ley le permite salirse de una causa penal pagando”, explicó.

Por su parte, Juan Manuel Dragani, el letrado que representa a Canosa, dijo a LA NACION que luego de que el juez diera lugar a la sanción económica se suspendía el proceso legal. “El código establece que sin reconocer los hechos se extingue la apelación mediante el pago de una multa”, sostuvo. Además, reveló los montos que establece la Justicia. “La multa es de 4500 pesos. Depositaremos 10 mil”, aclaró. “Viviana solo tiene este juicio por calumnias e injurias”, sumó luego.

Por último, Dragani habló de lo que espera que suceda durante la jornada de hoy. “A Lizy esto no le gustó porque quiere juicio oral. Ellos apelaron y el tribunal lo rechazó, así que hoy debería quedar firme la multa”, explicó. Aunque también contempló la posibilidad de que Tagliani volviera a apelar la medida.

Una mediación fallida como previa

Viviana Canosa al salir de los tribunales de Comodoro Py cuando presentó su denuncia Enrique García Medina

En junio, Canosa y Tagliani debían verse las caras en los Tribunales de Lomas de Zamora por esta misma causa, pero el encuentro nunca sucedió: la periodista no se presentó. “Se labró un acta en la que se establece que ellos no se retractan, que quieren continuar hasta el final en un debate oral y que nosotros también seguiremos a fondo con la querella. Harán un descargo de eso y yo contestaré”, dijo Gauto por aquel entonces a LA NACION.

Al ser consultado sobre cómo estaba su clienta y si lo que ocurrió era lo que ella esperaba, dijo: “Era predecible que iba a pasar esto, pero las audiencias hay que hacerlas y para los querellantes son obligatorias, si no se considera desistimiento tácito, pero nosotros vamos a fondo y queremos Justicia, por lo que tenemos que ir al debate oral”.

Apenas salió de la mediación, Tagliani charló con el movilero, el conductor y los panelistas del programa Lape club social informativo, el ciclo que todas las mañanas conduce Sergio Lapegüe en la pantalla de América. “Solamente fue una formalidad para que esto siga como tiene que seguir e ir hasta el fondo”, sostuvo y le restó importancia a la ausencia de Canosa.

“Estuvo su representante y con eso es suficiente”, aclaró. “Voy a ir hasta el final. Acá vengo solo por mi nombre y mi honor, y eso es lo que importa”, expresó por entonces y es con el mismo espíritu con el que sigue batallando para que Canosa se retracte públicamente de sus dichos de abril.

Con la colaboración de Nieves Otero