El tierno reencuentro de Nicolás Cabré con su hija Rufina tras su regreso de Turquía

Desde hace un tiempo, Eugenia ‘la China’ Suárez decidió instalarse en Turquía para acompañar a Mauro Icardi durante su etapa en el Galatasaray, un cambio de vida que también incluyó a sus tres hijos. Sin embargo, los viajes a la Argentina siguen siendo frecuentes, ya que los padres de los menores viven en el país. En ese contexto, se produjo el esperado reencuentro en Buenos Aires entre Nicolás Cabré y su hija Rufina, luego de que la niña regresara desde Estambul tras celebrar el cumpleaños de su mamá.

El momento salió a la luz por medio de Nicolás Cabré, quien decidió compartir el reencuentro en sus redes sociales con una imagen acompañada de una breve pero significativa dedicatoria. “Con mis amores”, escribió, junto a un corazón rojo, dejando en claro la emoción del encuentro. En la foto se los ve sonrientes y felices, mientras disfrutan de ese instante tan esperado, junto a Rocío Pardo, la esposa del actor, en un clima íntimo y relajado que reflejó la alegría del reencuentro familiar.

El actor compartió una foto del reencuentro familiar en sus redes (Foto: Instagram @nicolascabre80)

Por lo que se puede ver, la reunión se dio durante una comida en El Patio, ubicado en Palermo, donde compartieron un momento familiar tras el regreso de la niña al país.

Cabe destacar que Rufina regresó a Buenos Aires luego de pasar unos días en Estambul junto a su madre. Durante su estadía en Turquía, la niña acompañó a la actriz en su festejo de cumpleaños, que incluyó una celebración a bordo de un yate de lujo por el Bósforo. Ahora, de vuelta en la Argentina, aprovechará para compartir tiempo con su papá.

Qué había dicho Nicolás Cabré sobre la mudanza de su hija a Turquía

Nicolás Cabré habló sobre su hija Rufina en el programa de Andy Kusnetzoff

En un primer momento, la decisión de Suárez de mudarse a Turquía generó polémica, sobre todo porque los padres de sus hijos, tanto Nicolás Cabré como Benjamín Vicuña, residen en la Argentina. Por ende, en aquel entonces, el actor fue consultado por el tema durante una charla con Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle, donde dejó en claro su postura: “Nunca jamás en la vida de un hijo tenés que ser un obstáculo”.

La postura de Cabré sobre la mudanza de su hija a Turquía (Foto: Instagram @nicolascabre80)

Asimismo, el actor se refirió al vínculo con su hija y compartió una anécdota que lo marcó. Según contó, Rufina tuvo un intercambio con un compañero del colegio que cuestionó su figura como padre, y la niña respondió con seguridad. “Rufi sabe quién soy. Ella tiene claras las cosas como son”, expresó.

En esa misma línea, Cabré profundizó sobre cómo vive su hija esta exposición: “Ella ya sabe, sabe perfectamente quiénes somos y su vida no tiene nada que ver con lo que se dice que es. Nosotros somos normales y la verdad es que yo trato de ocuparme de que ella entienda que lo importante en la vida es otra cosa”. En relación con eso, concluyó: “Al darme cuenta que Rufi sabe quién soy, imagínate si antes no tenía necesidad de hablar, ahora me quedo más que tranquilo sabiendo que ella tiene claras las cosas como son. La tiene mucho más clara que nosotros”.