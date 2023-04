Tras el estreno de la serie en Netflix, Fabi Cantilo posteó un video revelador de su vínculo con Fito Páez: “La posta”

escuchar

Fito y Fabiana. Páez y Cantilo. Ellos, su música, su amor, su magnetismo tanto arriba como abajo del escenario. Fueron una de las parejas más icónicas de los 80 y ahora su apasionado romance quedó plasmado en una serie. El 26 de abril Netflix estrenó El amor después del amor, una biopic basada en la historia del intérprete de “Al lado del camino”. Tras el estreno, la cantante, que tiene un rol muy importante en la ficción, compartió un video en las redes sociales dando cuenta de cómo eran ellos en esa época.

La gigante del streamig agregó a su selección uno de los títulos más esperados, particularmente por aquellos fanáticos del rock nacional. A lo largo de ocho capítulos de entre 36 y 46 minutos de duración, los suscriptores pueden sumergirse en la vida de uno de los mayores ídolos de la Argentina. Desde su infancia en Rosario, sus inicios en la música, sus primeros pasos con Charly García, la influencia de su familia, los hitos más importantes de la vida de Fito fueron retratados en la serie. Pero además, el amor se llevó gran parte del protagonismo.

Micaela Riera e Ivan Hochman, los actores que interpretan a Fabiana Cantilo y Fito Páez en El amor después del amor Instagram @mmicariera

En la primera parte de la historia, Fabiana Cantilo - interpretada con creces por Micalea Riera - asoma como su gran amor. Se conocieron cuando Páez entró a la banda de García, donde ella era corista. Vivieron un apasionado romance, entre la música, los excesos y un magnetismo que los unía aun cuando los micrófonos se apagaban. Desde 1983 hasta 1990 fueron pareja y si bien la relación llegó a su fin, el puro y genuino sentimiento que comparten el uno por el otro, se mantuvo a lo largo de los años.

Tras el estreno de la biopic, la intérprete de “Mary Poppins y el deshollinador”, se pronunció a través de sus redes sociales. Si bien no hizo un comentario directo sobre la serie, rememoró, con un video, varios momentos con Fito Páez.“Antes de ir a girar por Europa, les dejo la posta”, escribió, junto a emojis de corazones, como si diera a entender que ellos eran los protagonistas originales de la historia.

Fabiana Cantilo compartió un video con varios momentos junto a Fito Páez tras el estreno de El amor despúes del amor Twitter @FabianaCantilo

Las imágenes fueron un compilado de varios momentos que compartieron juntos a lo largo de los años: fotos del grupo, de ellos enamorados, con Charly García, durante los ensayos, sentados detrás del piano, apasionados arriba del escenario. Asimismo, el clip estuvo musicalizado con “Dinosaurito” que Cantilo lanzó en 2019 como parte de su álbum “Cuna de piedra”.

El video que compartió Fabiana Cantilo tras el estreno de la serie de Fito Páez

La letra dice: “Te dejé siempre con tu dolor / Si alguien hizo track / Para vos, para mí / Pero diste una vuelta / Vuelta de más / Y te entiendo bien / Aunque no me crees / La música me volvió a juntar / Pero el disfraz de la muerte / Nos marcó un nuevo final / Mi adorado dinosaurito genial. Y continúa: “Ganamos batallas / De vil metal contra el mal / Tan jóvenes, tristes, valientes / Tan brillantes sin saber / Remando la eterna tormenta / De los tiempos del amor”.

LA NACION