Pedro Alfonso y Paula Chaves posaron con un finalista de Gran Hermano y contaron un detalle inédito: “13 años después”

En 2010, Paula Chaves y Pedro Alfonso se ganaron todo el cariño del público al comenzar una historia de amor en la pista de El Bailando (eltrece). La modelo y el entonces productor saltaron a la popularidad y el público buscaba conocerlos, con diversas muestras de cariño. Trece años más tarde, inesperadamente se reencontraron con uno de sus fanáticos, que se convirtió en la figura del momento tras su juego en Gran Hermano (Telefe).

“Les quiero mostrar algo que me da mucha ternura”, escribió Juan Ignacio “Nacho” Castañares en su cuenta de Instagram. Acto seguido, compartió un collage de fotos en la que se lo puede ver cuando tenía seis años, acompañado de Paula Chaves y Pedro Alfonso; mientras que la tercera imagen los muestra a los tres juntos en la actualidad. La tierna comparación de imágenes causó furor en las redes sociales.

Nacho Castañares sorpendió a Paula Chaves y Pedro Alfonso con un especial reencuentro (Captura Instagram @nachoo_cp)

El encuentro se dio en Montevideo, Uruguay, donde los actores se presentaron con la obra teatral Un plan perfecto, mientras Nacho viajó para visitar a su padre y, también, por cuestiones laborales. Lo cierto es que las postales no pasaron desapercibidas para Paula y Pedro, quienes se mostraron emocionados por la situación.

Fue Pedro Alfonso quien las compartió en su cuenta de Instagram. “Nos cruzamos con @nachoo_cp en Montevideo que nos contó de las fotos que tenía con nosotros. Un fenómeno. Después con @chavespauok nos miramos y nos dijimos “que viejos estamos”, escribió con humor, como de costumbre. Por su parte, la modelo compartió la publicación junto a un emoji de carita contenta y un corazón blanco.

Pedro Alfonso compartió el recuerdo con Nacho de GH (Foto Instagram @pedroalfonsoo)

El encuentro fue muy significativo para el joven de 19 años, ya que desde pequeño deseó con ser famoso y ahora esa es su realidad. Nacho se convirtió en una de las figuras del momento, al ser uno de los tres finalistas de la última emisión de Gran Hermano, y se quedó con el segundo puesto en el juego, en el que se consagró campeón Marcos Ginocchio.

A pesar de no haber cumplido con su gran anhelo de ser el campeón del reality, Nacho vive un presente más que feliz. Su nombre tiene gran llegada entre los jóvenes que lo apoyan en sus nuevos rumbos laborales, que por el momento serán relacionados con el streaming, ya que sueña con construir una carrera en el mundo virtual. Asimismo, no le cerró las puertas a la televisión. Tras negociaciones, se incorporó al ciclo Editando Tele (Net TV) conducido Luis Piñeyro, producido Kuarzo.

El programa, que es un magazine en el que se tocan temas de actualidad, espectáculos y política, contó con la incorporación de otras dos ex Gran Hermano, Romina Uhrig y Daniela Celis. Por el momento, no se descarta que otro participante del reality se sume al staff debido a que por contrato los exjugadores reciben propuestas laborales por parte de la productora del reality. No obstante, Walter “Alfa” Santiago y Tomás Holder decidieron rescindir sus contratos para incorporarse a El Bailando, que tendrá su debut en la pantalla de América en el mes de julio.

