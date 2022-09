La reflexión de Migue Granados tras entrevistar a Jimena Aduriz, la mamá de Ángeles Rawson: “Esta semana fue explosiva”

escuchar

Desde el 10 de junio de 2013, el nombre Ángeles Rawson resuena fuertemente si se habla de crímenes argentinos que marcaron un antes y después en la historia policial del país. La adolescente de 16 años fue asesinada por el encargado del edificio en el que vivía junto a su familia, Jorge Mangeri. A nueve años del femicidio, Jimena Aduriz -madre de la víctima- en diálogo con Migue Granados, rememoró todo lo sucedido en aquella semana en la que buscó a su hija, la encontró muerta y descubrió que su asesino vivía en la misma dirección que ella. A raíz de la amplia repercusión que tuvo esta entrevista, el humorista hizo un sentido posteo en Twitter.

Fueron pocas las ocasiones en las que Jimena Aduriz habló tan profundamente sobre del crimen de su hija. La más reciente fue en una entrevista que le brindó a Migue Granados para su podcast La Cruda. En una charla de poco menos de una hora y media, la mujer relató algunos detalles acerca del caso, como el último recorrido de su hija, la relación de su familia con el asesino y sus sensaciones ante las primeras acusaciones que apuntaban contra miembros de su familia.

Ángeles Rawson fue asesinada a los 16 años Archivo

Por primera vez, Jimena contó en primera persona cómo atravesó la situación más difícil que le tocó vivir en su vida, pese a que reconoció que y había tenido “varias tragedias”, como la temprana muerte de su padre a raíz de un infarto o la partida de su mejor amiga a causa del cáncer. Las repercusiones de esta charla impactaron a Migue Granados, que se vio interpelado por el notable aumento de los usuarios que escuchan su podcast, así como por los miles de comentarios que recibió. “Esta semana ha sido explosiva para La Cruda. Muchos oyentes nuevos han venido con el episodio de Ángeles y han descubierto el podcast. Gracias y bienvenidos los nuevos”, escribió en su cuenta de Twitter.

La palabra de Migue Granados tras la repercusión por su entrevista (Foto Twitter @miguegranados)

En la misma línea, se refirió a la opinión de la protagonista sobre el resultado del episodio y el alcance que tuvo: “Jimena, su mamá, quedó re conforme y nos agradeció no haber sacado nada de lo que dijo”. Asimismo, Migue recogió el guante respecto de las críticas que recibió de los usuarios por tener un cierto desconocimiento del entrevistado acerca de datos del caso. “Amo jugar a entrevistar sin ser entrevistador. Aún con la torpeza que se encaran las charlas, los que vienen se van felices y agradecidos. Es hermoso lo que se vive en el estudio”, concluyó sobre su rol que en cada nuevo capítulo es validado con la alta cantidad de reproducciones que logra en la plataforma.

Las declaraciones de Jimena Aduriz

Ángeles Rawson fue vista por última vez en la mañana del 10 de junio, en la clase de gimnasia de su colegio. Luego, debía entrar nuevamente a la escuela al mediodía y luego asistiría a una clase de inglés, pero no sucedió. Para su familia, la joven de 16 años había llevado a cabo sus actividades escolares y extracurriculares, y era normal que llegara alrededor de las 21.15 a su casa, pero eso no sucedió. Pasado ese horario, Jimena comenzó a preocuparse y tras una serie de rastreos telefónico descubrió que no había regresado a clase ni tampoco había asistido al centro de idiomas.

La búsqueda e investigación se comenzó de inmediato, y fueron horas más tarde que su cuerpo fue hallado en la planta de reciclado del CEAMSE. Desde ese momento, el entorno familiar de Ángeles fue el centro de atención de los medios de comunicación y de los investigadores a cargo, hasta que el caso dio un giro y el nombre de Jorge Mangeri quedó en el centro de las sospechas como el principal autor del crimen. Mangeri era el encargado del edificio donde vivía la familia.

Ángeles Rawson fue asesinada al momento que ingresó al edificio, donde vivía Archivo

“Lo queríamos muchísimo todos en el consorcio. Hacía 11 años para ese momento que era el encargado. Era un edificio chico, con 14 departamentos”, contó Jimena en diálogo con Migue, acerca de la relación que tenía con el hombre. Al punto que el día en que mató a su hija ella lo vio en la puerta del edificio y le vio la cara desencajada, lo cual asoció a que podría estar enfermo, se preocupó por él y le recomendó que se tomara unos días de reposo, según relató. Días más tarde, supo que en ese entonces ya había asesinado a su hija, crimen por el que se encuentra cumpliendo la condena de prisión perpetua.

Jorge Mangeri durante el juicio en el que recibió la condena a cadena perpetua Archivo

En su relato, Jimena contó en detalle cómo se sucedieron los hechos desde que supo que su hija estaba desaparecida hasta que dio con el asesino, así como el impacto que este crimen tuvo en la vida de toda la familia, que además de sufrir la perdida de “Mumi”, como la llamaban a Ángeles, enfrentaron acusaciones sobre la autoría del crimen.

En el podcast también se vivió un momento tenso. Fue cuando Granados le consultó a Jimena sobre las sospechas que recayeron en su esposo Sergio Opatowski y si ella en algún momento había dudado de su inocencia. “Esa pregunta que me estás haciendo, si la pensás un poquito, es totalmente desubicada y me rompe las pelotas porque hace nueve años que me la hacen. Esa y si sospeché de Mangeri, que espero que no me la preguntes”, le contestó visiblemente molesta.

Sin embargo, el conductor de La cruda se mantuvo en silencio, y retomó la entrevista con mucho respeto, al punto que logró conseguir la respuesta negativa de Jimena, quien afirmó que tanto ella como el papá de Ángeles, Franklin, jamás sospecharon de “Pato”, su esposo.

Tras el crimen de su hija, Jimena fue una de las impulsoras de la Ley de Víctimas, que creó el Régimen de Protección a las Víctimas de Delitos con derechos y garantías para su asistencia y participación en el proceso penal. Asimismo les otorga a las víctimas la posibilidad de ser querellantes y el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos, pedir la revisión de las actuaciones y recibir asesoramiento legal durante todo el proceso. Otro de los cambios es la obligatoriedad de que sean notificadas sobre todas las resoluciones que se toman en la causa. “Nos sirvió resignificar el dolor y que el infierno de haber perdido a nuestros seres amados sea menor”, dijo Jimena tras su aprobación en 2017. Además, integra el Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados, junto con Matías Bagnatto, Vivian Perrone, Guillermo Bargna y Alberto Lebbos.