El duro comentario de Jorge Lanata sobre las tomas de colegios en la Ciudad de Buenos Aires: “Me parece hipócrita”

Mientras continúa la tensión en las cuatro escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires que fueron tomadas en protesta por la baja calidad de las viandas, Jorge Lanata lanzó un duro comentario contra los estudiantes que realizaron las tomas. El periodista dijo que quienes organizan las protestas “son hipócritas” y “están mintiendo”.

Esta mañana, estudiantes del colegio Mariano Acosta levantaron la medida de fuerza, pero siguen en estado de asamblea permanente porque aseguran que no recibieron una respuesta a sus reclamos. Por otra parte, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, sostuvo que la toma del colegio fue “fogoneada” por el kirchnerismo y la UTE.

El duro comentario de Jorge Lanata contra las tomas de colegios en CABA

“Advertimos la semana pasada de unos manuales que están circulando que dicen cuál es el discurso que tienen que decir los chicos, cómo se debe tomar una escuela”, apuntó la funcionaria. Los estudiantes también protestan contra las “las prácticas profesionalizantes, las reformas educativas y la persecución política” y el gobierno porteño denunció a ocho adultos que consintieron la participación de sus hijos en la protesta.

Continúa la toma en algunos colegios en CABA, el Mariano Acosta ya terminó con la medida Gustavo Amarelle / Télam

“Es un delirio todo esto, todavía están tomados tres colegios”, dijo hoy Lanata durante el pase de su programa con el de Eduardo Feinmann, Alguien tiene que decirlo, por radio Mitre. “Me van a putear todos por esto, pero me parece hipócrita que chicos de la clase media de la Capital se quejen por la vianda en un país donde la gente no come”, añadió el conductor de PPT.

“Son pibitos que viste, andá y comprate la comida, y no rompas la pelotas”, criticó. “Pero ellos dicen que con hambre no se puede estudiar”, ironizó Feinmann. “No me jodas, porque están mintiendo. Me parece hipócrita realmente”, sostuvo Lanata y dio paso a una entrevista con Guillermina Tiramonti, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador y Magíster en Educación y Sociedad de FLACSO Argentina.

“Yo pienso un poco como ustedes”, reconoció la especialista. “Los chicos que pertenecen a clases medias y medias altas, que son hijos de profesionales, hacen de la toma una actividad práctica de cómo se es líder político: demuestran cómo han aprendido a hacer política en la Argentina”, añadió Tiramonti.

“Los adultos han perdido la capacidad de regular la vida de los jóvenes, es un proceso muy amplio de desinstitucionalización, es un proceso de destrucción de la organización de la sociedad”, consideró la especialista.

Cruces entre estudiantes y las autoridades de Educación

La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, volvió a apuntar contra legisladores del kirchnerismo y sindicalistas de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) por la difusión de un manual “para que sepan cómo” llevar adelante las tomas.

En este sentido, Lanata sostuvo que “nadie puede decir que no existan los centros de estudiantes, lo que pasa es que no tienen que ser más importantes que el colegio” y que, “si el centro de estudiantes es más importante que el colegio, estamos en un problema”.

“Esto que hoy expresan es mentira, porque son chicos de clase media que no van a comer al colegio”, agregó el conductor de Lanata sin filtro. “Estoy con vos en que tienen que existir los centros de estudiantes, pero no para tomar”, finalizó Feinmann.