La renuncia de Guzmán: se habló de Martín Redrado como posible ministro y Luciana Salazar hizo una inesperada revelación

A través de un tuit, el cual compartió al mismo tiempo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llevaba a cabo un discurso en Ensenada, Martín Guzmán renunció a su cargo como ministro de Economía. Allí, el ahora exfuncionario compartió una carta dirigida al presidente Alberto Fernández y destacó que es necesario un acuerdo político que sostenga a quien lo reemplace en el Palacio de Hacienda. Tras la noticia y la incertidumbre, se generó un extenso debate entre los usuarios de las redes sociales y comenzaron a surgir nombres para ocupar su lugar. Entre los que más sonó se encuentra la figura del economista Martín Redrado, expareja de Luciana Salazar, y ante la gran cantidad de comentarios fue la propia mediática quien se explayó al respecto.

Fue cuestión de segundos para que la renuncia se hiciera eco en las plataformas virtuales. El nombre de Guzmán se volvió tendencia en Twitter y fue allí en donde los usuarios opinaron sobre su abrupto portazo. Mientras diversas personas criticaron la decisión y otros la celebraron, muchos comenzaron a lanzar nombres de otros políticos o economistas que podrían reemplazarlo. Con varios antecedentes, ya que se desempeñó como presidente del Banco Central y secretario de Comercio, la figura de Redrado no tardó en llegar. Sin embargo, no fue él quien despejó las inquietudes sobre si le llegó alguna propuesta o tiene interés en reemplazar al exministro. Ante la falta de respuestas por su parte, fue la modelo y conductora quien recibió miles de consultas. ¿El motivo? El vínculo que la unía con el economista, de quien se separó en 2018 tras varias idas y vueltas.

“Dios, estalla mi teléfono. Como si fuera a ser yo. No comments (no comentarios)”, comentó la rubia en su cuenta de @lulipop07. De esa forma, dejó en claro que no tiene conocimiento respecto de la postura de Redrado y lanzó una indirecta para aquellos que le piden información sobre el tema. Minutos antes, la mediática también se había pronunciado sobre la decisión de Guzmán y lo hizo a través de un interrogante. “¿Y ahora?”, escribió en la red social, junto a un emoji de incertidumbre.

El tuit que escribió Luciana Salazar, quien tiró una indirecta sobre la figura de Martín Redrado como ministro de Economía Twitter @lulipop07

En línea con esto, varios de sus seguidores también se dirigieron hacia ambos y escribieron mensajes en la publicación. “Luli, poné un poco de orden y asumí esta situación dándonos información como ministra”, propuso una usuaria. Asimismo, hubo otras personas que le insistieron: “Dale Luciana, algo tenés que saber”.

Si bien la mayoría de las especulaciones connotan que entre Salazar y Redrado existe un estrecho vínculo, hace ya tiempo trascendió que los dos mantienen una disputa judicial desde que decidieron poner punto final a su relación a comienzos del 2018.

La última polémica que se conoció fue en relación a Matilda -hija que tuvo la modelo a través de un vientre subrogado- vinculada a la ausencia del economista en su crianza.

Luciana Salazar apuntó contra Martín Redrado y aseguró que por su culpa quedó involucrada en un conflicto. Archivo

Asimismo, se sabe que el expresidente del Banco Central se casará en julio con su actual pareja, la empresaria Lulú Sanguinetti, en un exclusivo destino europeo. Se trata del Lago de Como, ubicado al abrigo de Los Alpes, en el norte de Italia. No obstante, aún no hay conocimientos acerca si tomará el mando del ministerio o tan solo son especulaciones al respecto.

Los nombres que surgieron como posibles reemplazos de Guzmán

Luego de la polémica que generó en el Gobierno la salida de Martín Guzmán y parte de su equipo, trascendió que el presidente llevará a cabo una reestructuración más amplia del gabinete, con el fin de hacerle frente a la crisis económica. De cara a este objetivo, este domingo se reunió con sus colaboradores en la Quinta de Olivos para analizar las decisiones que llevará a cabo.

El Gobierno dejó a trascender la decisión del Presidente de “mantener el programa económico” vigente, que incluye un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “No va a haber un giro brusco en la economía y se va a ratificar el rumbo”, dijo a LA NACION un funcionario de primera línea de la Casa Rosada.

Entre los solicitados para suceder a Guzmán se ubicaban los economistas Emmanuel Álvarez Agis, Marco Lavagna y Augusto Costa. En la lista de nombres también se contaba a dos funcionarias: Silvina Batakis y Cecilia Todesca. El presidente comunicó que este domingo tomará esta decisión y en las próximas horas sabremos quién será la persona elegida.