La respuesta de Lissa Vera al comunicado de Lourdes: “Si me está peleando, es porque está bien”

Lissa Vera, la cantante de Bandana que salió a denunciar a Leandro García Gómez para defender a Lourdes Fernández, se refirió este sábado al comunicado que compartió su compañera de banda, en el que rompió el silencio y en el que apuntó a parte de su entorno. Vera sostuvo que se siente “tranquila” de que Lourdes esté enojada con ella porque “era lo que esperaba”.

“A mí lo único que me importa es que ella esté bien para pelear. Si me está peleando, es porque la estúpida está bien. Y eso a mí me deja tranquila, lo demás me parece un chiquitaje. Yo no me hago cargo [de lo que dijo] porque no está hecho para mí”, expresó en C5N, donde también señaló: “Ella está enojada conmigo así que lo que está pasando es lo que esperaba”.

Vera destacó que está tranquila de que Lourdes haya declarado en el comunicado que quiere volver a cantar y dijo que su misión está cumplida. “Ella está bien y tiene toda la fuerza para ofenderse y hacer todo lo que puede hacer una persona que está con vida. Ahí se terminó el problema”, continuó.

Por otra parte, la exintegrante de Bandana remarcó que seguirá con su denuncia a García Gómez para que “no pueda volver a salir”. “Y aunque [Lourdes] me odie hasta el juicio final, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Hoy mismo fui a buscar el botón antipánico. Me da miedo un hombre que demostró agresividad frente a una cámara y entre otros hombres. Imaginá cruzarlo en la calle, cuando sabés que te odia porque lo denunciaste. Eso me dio la seguridad de que hice lo acertado”, añadió.

Al momento de radicar la denuncia, Vera advirtió que García Gómez es “una persona muy peligrosa” y subrayó que avanzaría judicialmente aunque su compañera se enoje con ella por declarar en la Justicia contra su expareja. “Yo prefiero que Lourdes se enoje conmigo a después tener que lamentarme frente a un cajón”, había dicho en diálogo con los medios.

Comunicado

Lourdes publicó este mismo sábado un comunicado en el que dijo estar tratando de entender muchas cosas que debe comprender y apuntó: “Una compañera que hace tres años no sabe de mí y tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me llamó para saber si estoy bien". Además agregó que se encuentra “acompañada” y “contenida” por sus amigas. Asimismo, reafirmó que se encuentra con anginas, algo que ya había dicho la semana pasada en un video.

Me gustaría aclarar y calmar algunas cosas”, marcó y explicó: ““Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones. Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar“.

Luego cerró: “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de la banda que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo que es cantar! Gracias"-