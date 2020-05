Luli Fernández contó que un mes después de pedirle casamiento, su marido se arrepintió

Una vez más, el estudio de PH: Podemos Hablar se convirtió en un espacio de confesiones para sus invitados. Este sábado, Luli Fernández reveló que su historia de amor casi se queda sin final feliz cuando su marido, Cristian Cúneo Libarona , se arrepintió de haberle propuesto casamiento .

"El señor me propone casamiento y al mes se me arrepiente", contó cuando Andy Kusnetzoff preguntó quienes habían llorado por amor. "Hoy lo cuento relajada, pero fue todo un drama", agregó antes de pasar a relatar la historia.

"Fue en el 2014, yo venía de cubrir el mundial en Brasil y, ni bien llegué, nos fuimos de vacaciones. Durante la cena, todo romántico, abrí el menú y adentro decía: '¿Te querés casar conmigo?'. Fue como un cuento de princesas", relató la modelo. "Al mes, cuando yo ya había arrancado a organizar las cosas, llegó a mi casa un día y lo veo tildado, como en modo avión. '¿Qué te pasa?', le pregunté. '¿No me digas que te arrepentiste?', le dije, y ahí empezó a titubear".

Los fantasmas del pasado hicieron que el abogado comenzara a dudar. "Cristian está divorciado dos veces, por eso tenía inquietudes sobre volver a casarse y se arrepintió". En vez de salir corriendo, Luli decidió enfrentar las cosas. "Le dije que eso, como tantas otras cosas, lo íbamos a transitar juntos, que si terminaba siendo un 'no', bueno... No me agarró un ataque, pero fue un mes en el que lloré por amor todos los días. Fue muy difícil, yo ya había arrancado con el vestido y otras cosas".

"No le contamos a la familia, porque todos ya se estaban preparando. Preferimos no decir nada y ver qué nos pasaba a nosotros, pero los días pasaban y él no me definía nada". Fue en ese momento que la conductora puso un ultimátum . "Se iba de viaje con su hija, que cumplía 15, y antes de que saliera le dije que estaba todo bien, pero que a su regreso me tenía que resolver el tema, que lo bancaba, pero que ya estaba. 'Volvés del viaje con la cabeza esclarecida porque sino me voy', fueron mis palabras".

A los pocos días, Cristian regresó dispuesto a pasar por el altar. "Volvió con un anillo y me pidió casamiento de nuevo. Yo le dije que sí, que no había problema, pero que nos casábamos ya, así que fue al registro civil, sacó turno y a los 30 días nos casamos. La fiesta la hicimos cinco meses después y fue un relajo total, porque ya había pasado todo", agregó. Hoy la pareja sigue junta y feliz tras agrandar la familia con la llegada de Indalecio .